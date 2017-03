Poprawki odrzucone. Izba Gmin zatwierdza Brexit

Foto: AFP

Izba Gmin odrzuciła poprawki Izby Lordów do ustawy upoważniającej rząd Theresy May do rozpoczęcia negocjacji ws. wyjścia z Unii Europejskiej. Zapisy gwarantowały prawa obywateli UE po Brexicie i dawały posłom prawo weta wobec warunków Brexitu.