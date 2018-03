Holandia: ostrożnie z integracją UE

Wspólnoty dwóch prędkoœci nie chce premier Mark Rutte. Popiera go kilka krajów UE. Za cichš zgodš Berlina?

Pomysły premiera Marka Ruttego popierajš Szwecja, Dania i Finlandia, a także Estonia, Litwa i Łotwa oraz Irlandia. Małe kraje zaniepokojone dominacjš w Unii Francji i Niemiec.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Do tej pory to Wielka Brytania pełniła rolę przywódcy państw, które nie chcš bardziej pogłębionej integracji, Ale wraz z brexitem tylko Holandia mogła przejšć tę rolę, bo jest jedynym wystarczajšco dużym państwem podzielajšcym punkt widzenia Londynu – mówi „Rzeczpospolitej" Adrian Schout, ekspert ds. europejskich w Holenderskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Clingendael.

Już w czerwcu Francja i Niemcy chcš przy wsparciu Komisji Europejskiej przedstawić plan budowy Europy dwóch prędkoœci z coraz bardziej zintegrowanš strefš euro. Jednak w miniony pištek właœnie w Berlinie Rutte wygłosił programowe przemówienie, w którym przedstawił zupełnie innš wizję zjednoczonej Europy.

– Unia nie musi być pędzšcym w kierunku federalizacji pocišgiem, którego nie da się zatrzymać. Sposobem na pomnażanie bogactwa nie jest tworzenie nowych funduszy ratunkowych w Unii, dodrukowanie pieniędzy, lecz reformy strukturalne i zdrowe finanse publiczne. Oczywiœcie zawsze będzie istniał silny zwišzek między Francjš i Niemcami. Ma on potężne znaczenie symboliczne. Ale jednoczeœnie nie żyjemy we francusko-niemieckiej Europie. Nie chodzi tu o dogadanie się Macrona i Merkel, ale o to, jak w gronie 27 krajów uzgodnimy naszš przyszłoœć – tłumaczył.

Przeciwko podatkowi

Rutte, przywódca Partii Wolnoœci i Demokracji (VVD), jest tym liberalnym przywódcš w Unii, który najdłużej pozostaje u władzy. Jednak w wyborach w marcu ubiegłego roku jego ugrupowanie uzyskało tylko 21,5 proc. głosów i potrzeba było długich negocjacji, aby uzgodnić nowš większoœć rzšdowš.

– We wszystkich krajach Unii mamy głęboko podzielone społeczeństwa. Mniej więcej połowa elektoratu jest przeciwna integracji. Nie można więc narzucać odgórnie większych kompetencji dla Brukseli, jak chce to zrobić Macron, bo taka strategia może się skończyć katastrofš. Rutte nie jest więc przeciwnikiem Unii, lecz chce, aby to była Europa budowana inteligentnie – mówi Adrian Schout.

Plan forsowany przez Ruttego oznacza przede wszystkim zablokowanie lansowanego przez szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera pomysłu ustanowienia nowego podatku europejskiego, z którego finansowany byłby w dużej mierze budżet strefy euro. Holender odrzuca także pomysł uwspólnotowienia długu i ustanowienia odrębnego ministra finansów dla krajów unii walutowej.

Ostrzeżenie z Włoch

Ale holenderski premier idzie jeszcze dalej. Bo jego zdaniem należy przekształcić europejski mechanizm stabilizacyjny w europejski fundusz walutowy, niezależnš od polityków instytucję, która zajmowałaby się egzekwowaniem wymogów unii walutowej (np. limitu deficytu budżetowego) i udzielaniem ewentualnej pomocy krajom, którym grozi bankructwo. To oznaczałoby jednak odebranie Komisji Europejskiej fundamentalnych kompetencji.

– W tych sprawach nie można kierować się względami politycznymi – oœwiadczył Rutte, dajšc do zrozumienia, że w jego oczach Bruksela nie potrafiła skutecznie egzekwować unijnych reguł budżetowych wobec takich krajów jak Grecja, Włochy czy nawet Francja. To ocena, którš podzielajš nie tylko państwa „holenderskiej koalicji", lecz również większoœć pozostałych płatników netto do budżetu Unii, jak na przykład Austria. Obawy o to, że trzeba znacznie skuteczniej egzekwować unijne regulacje, wzmocniły wyniki niedzielnych wyborów we Włoszech, w których sukces odniosły ugrupowania populistyczne.

– Wszyscy zadajš sobie pytanie, czy inicjatywa Rutte to bunt przeciw Merkel, czy raczej inicjatywa, która jest z niš jakoœ koordynowana. Z powodu koalicji z SPD kanclerz musi oficjalnie wspierać pomysły Macrona. Ale z drugiej stronie nie może zapomnieć o konserwatywnym skrzydle CDU oraz o samej CSU, które odrzucajš pomysł przejęcia odpowiedzialnoœci przez Niemcy za cudze zobowišzania. Jeœli z powodu oporu Rutte nie da się tego pomysłu przeforsować, Merkel nie będzie płakać – uważa Adrian Schout.

Innym sygnałem, że „holenderska koalicja" może mieć błogosławieństwo Berlina, jest przystšpienie do niej krajów bałtyckich. Do tej pory z powodu obaw przed Rosjš żaden z nich nie szedł na otwartš konfrontację z Niemcami, czyli największym krajem Unii.

Plan Ruttego idzie jednak dalej niż tylko torpedowanie pomysłów Macrona. Postuluje, żeby w przypadku, gdyby Bruksela była zmuszona do ratowania przed bankructwem któryœ z krajów Wspólnoty, ewentualne straty ponosili także prywatni wierzyciele. To ma skłonić inwestorów do większej ostrożnoœci w pożyczaniu pieniędzy. Holenderski premier chce także wzmocnić równš konkurencję na jednolitym rynku oraz opracować prawdziwie zintegrowanš politykę azylowš krajów Unii.