Bruksela chce konkretów

Do 20 marca Komisja Europejska czeka na obietnice wypełnienia rekomendacji dotyczšcych praworzšdnoœci.

Korespondencja z Brukseli

Ministrowie państw unijnych dyskutowali we wtorek o praworzšdnoœci w Polsce. Już po raz trzeci w tym gronie, ale po raz pierwszy w ramach traktatowej procedury.

Przedmiotem debaty był wniosek Komisji Europejskiej o uruchomienie przeciwko Polsce artykułu 7.1 unijnego traktatu, czyli stwierdzenie, że w naszym kraju jest poważnie zagrożona praworzšdnoœć. Polska dyplomacja zabiegała, żeby tej debaty nie było, bo toczy się dialog na linii Warszawa–Bruksela. Bułgaria, która przewodzi Unii, też chciała odsunšć tę dyskusję, ale pod wpływem Komisji Europejskiej punkt został jednak wprowadzony do porzšdku obrad.

Zarówno Polacy, jak i Bułgarzy mieli zniechęcać inne kraje do zabierania głosu i poprzestać na informacji KE o stanie dialogu i zarzutach wobec Polski. Bezskutecznie, bo dyskusja się odbyła i zabrała w niej głos większoœć państw członkowskich.

– Jestem pod wrażeniem poparcia dla Komisji – powiedział wiceprzewodniczšcy Frans Timmermans. Państwa poparły koniecznoœć prowadzenia dialogu, a także rekomendacje Komisji dotyczšce Trybunału Konstytucyjnego i ustaw sšdowniczych, wreszcie podkreœliły wagę praworzšdnoœci w państwach UE.

Zarówno Komisja, jak i większoœć państw Unii zadowolone sš ze zmiany retoryki w Warszawie, ale podkreœlajš, że nie to jest celem samym w sobie.

– Żeby dialog miał sens, musi przynieœć rezultaty – powiedział Timmermans. I podkreœlił, że w mocy pozostajš rekomendacje Komisji. Polska ma do 20 marca na nie odpowiedzieć. – Nie mam żadnych sygnałów, co mogłaby zaproponować – mówił Holender. Podkreœlił, że jeœli Polska zaoferuje zbyt mało, Komisja szybko wróci do Rady. I wtedy będš następowały kolejne etapy, których finałem będzie głosowanie.

Strona polska nie obiecuje, że dokument, który Komisja dostanie w cišgu najbliższych tygodni, będzie zawierał jakiekolwiek propozycje zmian ustaw w kierunku postulowanym przez Brukselę. – To będzie Biała Księga – mówi Konrad Szymański, sekretarz stanu w MSZ.

Co to oznacza? Prawdopodobnie strona polska dopuszcza wyjaœnianie szczegółów ustaw. Bo rzšd nadal uważa, że zmiany nie stwarzajš żadnego zagrożenia dla praworzšdnoœci. Jeœli Rada UE miałaby uznać inaczej, to Warszawa oczekuje od niej głębokiej analizy szczegółów ustaw, przeprowadzonej przez administracje państw członkowskich, a nie przez Komisję Europejskš.

Do tej pory państwa członkowskie nie chciały się mieszać w merytorycznš analizę, pozostawiajšc to Komisji. Tak zresztš jest w każdej innej sprawie, która staje na forum UE: to Komisja ma kompetencje, żeby ocenić, czy państwo członkowskie przestrzega unijnych traktatów. Jest zresztš ich strażnikiem. A artykuł 2 traktatu mówi, że państwo członkowskie powinno przestrzegać praworzšdnoœci.

W tym samym dniu, w którym odbyła się debata o Polsce, unijny Trybunał Sprawiedliwoœci ocenił, że niezawisłoœć sšdów jest zasadš traktatowš. Bo sšdy krajowe rozstrzygajš również o prawie Unii. Dla Timmermansa to dobra wiadomoœć, czego zresztš nie omieszkał ogłosić w czasie konferencji prasowej.