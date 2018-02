Unia Europejska: Odwilż w Puszczy, minister jedzie na rozmowy

Rzecznik unijnego sšdu ocenił, że wycinka w Białowieży była wbrew prawu. Minister œrodowiska jedzie na rozmowy.

Autorem opinii jest francuski sędzia Yves Bot. Zwyczajem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwoœci najpierw sprawę ocenia jeden z jego rzeczników generalnych, a dopiero potem wypowiada się cała izba. Nie musi ona podzielić jego opinii, ale w większoœci wypadków tak robi. Opinia Bota jest jednoznaczna: podzielił on całoœć argumentów Komisji Europejskiej i nie uznał zasadnoœci żadnego z polskich wyjaœnień.

Yves Bot nie jest biologiem, nie oceniał zatem, czy wycinka była konieczna ze względu na zagrożenie kornikiem drukarskim. Sprawdzał, czy Polska przedstawiła wystarczajšce dowody naukowe i czy oceniajšc skalę zagrożenia, postępowała zgodnie z zapisami dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Te dopuszczajš ingerencję człowieka w naturę w uzasadnionych wypadkach. Ale zdaniem rzecznika Polska tych procedur nie dopełniła.

Zauwaz?ył on, z?e „choc? nalez?y znalez?c? pewna? równowage? mie?dzy działaniami aktywnego i pasywnego gospodarowania maja?cego na celu zwalczanie tego owada, aby osia?gna?c? cele ochrony wymienione w dyrektywach siedliskowej i ptasiej, to jednak tego wywaz?enia w z?aden sposób nie moz?na znalez?c? w decyzji nr 51 przyje?tej w 2017 r., gdyz? pozwala ona na wdroz?enie działan? w postaci wycinki i usuwania drzewostanu bez ograniczen?".

Bruksela zaskarżyła decyzję o wycince w Puszczy Białowieskiej w lipcu 2017 roku do unijnego Trybunału w Luksemburgu, a ten — na czas oczekiwania na wyrok — ocenił, że Polska powinna się z wycinkš wstrzymać. Bo to przykład działalnoœci, która rodzi nieodwracalne skutki i wydany po kilkunastu miesišcach wyrok sšdu już by ich nie odwrócił. Polska poczštkowo nie chciała zaprzestać wycinki, ale teraz – według oceny KE – stosuje się do tzw. œrodków tymczasowych.

– Otrzymaliœmy w tej sprawie odpowiedŸ od Polski 19 stycznia. Będziemy nadzorować wykonanie tymczasowych œrodków do momentu wydania ostatecznego werdyktu – zapowiedział Enrico Brivio, rzecznik KE.

Samej opinii rzecznika Komisja tradycyjnie nie komentuje, czeka na werdykt sšdu. Polska jš przeanalizuje i też poczeka na werdykt Trybunału. Ten prawdopodobnie zapadnie w kwietniu. Jeœli sšd podzieli opinię rzecznika, to nakaże zaprzestania wycinki. Polska będzie mogła się od tego wyroku odwoływać, ale na czas odwołania obowišzek jego wykonania nie będzie zawieszony. Gdyby wyroku nie wykonała, to już od pierwszego dnia musiałaby płacić kary finansowe. Ale prawdopodobnie taki negatywny scenariusz, bardzo bliski realizacji za poprzedniego ministra, teraz nie nastšpi.

– Polska jest państwem prawa, szanujšcym opinię rzecznika Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Szczegółowo zapoznamy się z opiniš rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Jednak już w tej chwili mogę potwierdzić, że Polska zastosuje się do ostatecznego wyroku Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej – stwierdził Henryk Kowalczyk w wydanym we wtorek komunikacie.

Oœwiadczenie nie przesšdza, czy Polska od razu uzna wyrok sšdu, czy też będzie się od niego odwoływać. Kowalczyk będzie w œrodę w Brukseli, gdzie spotka się z Karmenu Vellš, unijnym komisarzem œrodowiska.

Decyzja ministra Jana Szyszki o wycince drzew w Puszczy Białowieskiej była jednym z głównych punktów spornych między rzšdem PiS a Komisjš Europejskš. Chodziło nie tylko o to, że Polska łamie unijne prawo i Komisja skarży się na to do sšdu, bo w UE sš dziesištki takich spraw. Ale o stanowisko rzšdu, który zapowiadał, że wycinki nie zaprzestanie nawet w razie negatywnego wyroku sšdu. To byłby pierwszy taki wypadek w historii Unii, który postawiłby pod znakiem zapytania jej funkcjonowanie: panuje domniemanie, że wyroki unijnego sšdu sš ostateczne i wszyscy muszš się do nich stosować. Razem ze sporem o praworzšdnoœć oraz odmowš Polski wykonania unijnego rozporzšdzenia o przyjmowaniu uchodŸców przyczyniło się to do powstania wizerunku Polski jak kraju niepraworzšdnego. Tymczasowe zaprzestanie wycinki oraz zapowiedŸ zastosowania się do wyroku sšdu to element odwilży w relacjach z Komisjš. Š?