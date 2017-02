Prawa autorskie: Unia sama może zawrzeć traktat z Marrakeszu - opinia TSUE

Traktat ten bowiem może wpłynąć na wspólne zasady Unii Europejskiej dotyczące ochrony praw autorskich - wyjaśnił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w opinii 3/15 wydanej dla Komisji Europejskiej.

Traktat z Marrakeszu1 zobowiązuje umawiające się strony, aby ustanowiły w swoich krajowych przepisach prawnych, że niektóre podmioty (a mianowicie placówki publiczne i organizacje nienastawione na zysk, które zapewniają usługi w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji) mogą bez upoważnienia podmiotu praw autorskich powielać lub rozpowszechniać kopie opublikowanych utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku (zwanym dalej „beneficjentami"). Państwa powinny również ułatwiać transgraniczną wymianę handlową kopii utworów w przystępnym formacie poprzez zezwolenie na niektóre formy wywozu i przywozu tych kopii. W 2012 r. Rada upoważniła Komisję do wzięcia udziału, w imieniu Unii Europejskiej w negocjacjach, prowadzonych w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) dotyczących przyszłego traktatu z Marrakeszu. Traktat ten został przyjęty w dniu 27 czerwca 2013 r. Uznając, że Unia może zawrzeć traktat z Marrakeszu samodzielnie (bez udziału państw członkowskich), Komisja przedstawiła wniosek w sprawie decyzji o zawarciu traktatu, która nie została jednak przyjęta przez Radę. W związku z tym Komisja wystąpiła do Trybunału z wnioskiem o wydanie opinii celem ustalenia, czy traktat z Marrakeszu może zostać zawarty przez Unię samodzielnie, czy też konieczny jest w tym celu udział państw członkowskich. Osiem państw członkowskich, które uznały, że Unia nie posiada kompetencji wyłącznej do zawarcia całego traktatu i że ich udział jest w tym zakresie niezbędny, uczestniczyło w postępowaniu w sprawie wydania opinii2. W swojej dzisiejszej opinii Trybunał zbadał, czy traktat z Marrakeszu wiąże się ze wspólną polityką handlową, która na podstawie traktatu FUE podlega kompetencji wyłącznej Unii. Trybunał stwierdził, że traktat nie wchodzi w zakres wspólnej polityki handlowej. Po pierwsze, traktat nie ma bowiem na celu promowania, ułatwiania czy regulowania handlu międzynarodowego kopiami utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, lecz poprawę sytuacji beneficjentów poprzez ułatwienie im dostępu, za pomocą różnych środków, do opublikowanych utworów. Po drugie, przewidziana przez traktat z Marrakeszu transgraniczna wymiana handlowa kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym nie może być traktowana jak międzynarodowa wymiana handlowa prowadzona przez zwykłe przedsiębiorstwa o celach komercyjnych (wymiana handlowa jest bowiem prowadzona jedynie pomiędzy placówkami publicznymi lub organizacjami nienastawionymi na zysk, na warunkach ściśle określonych w traktacie a wywóz i przywóz jest skierowany wyłącznie do beneficjentów).

Trybunał przypomniał następnie, że Unia posiada również kompetencję wyłączną w sytuacji, gdy zawarcie umowy międzynarodowej może mieć wpływ na „wspólne zasady" lub zmieniać ich zakres. Trybunał zbadał zatem, czy jest tak w przypadku traktatu z Marrakeszu. W tym względzie Trybunał zauważył, że dyrektywa Unii o prawie autorskim3 zezwala państwom członkowskim, które mają taką wolę, na wprowadzenie wyjątków lub ograniczeń w odniesieniu do prawa zwielokrotniania i publicznego udostępniania opublikowanych utworów w przypadku osób niepełnosprawnych. Z tego wynika, że wyjątki lub ograniczenia, przewidziane przez traktat z Marrakeszu, powinny zostać wprowadzone w ramach obszaru zharmonizowanego w drodze dyrektywy. Podobnie jest w przypadku przewidzianych w tym traktacie systemów wywozu i przywozu, o ile mają one na celu zezwolenie na publiczne udostępnienie lub rozpowszechnienie na terytorium umawiającej się strony kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, opublikowanych w innej umawiającej się stronie bez uzyskania zgody posiadaczy praw autorskich. W tym kontekście Trybunał podkreślił, że o ile państwa członkowskie korzystają na podstawie dyrektywy z możliwości ustanowienia takiego wyjątku lub ograniczenia, o tyle jest to możliwość przyznana przez prawodawcę Unii, która jest ściśle obramowana wymogami prawa Unii. Trybunał stwierdził również, że w przeciwieństwie do dyrektywy, traktat z Marrakeszu przewiduje obowiązek (a nie zwykłą możliwość) wprowadzenia wyjątku lub ograniczenia na rzecz niektórych grup osób niepełnosprawnych. Trybunał stwierdził zatem, że w następstwie zawarcia traktatu wszystkie państwa członkowskie będą zobowiązane ustanowić wyjątek lub ograniczenie na rzecz osób niepełnosprawnych. Wynika z tego, że wszystkie obowiązki wynikające z traktatu z Marrakeszu należą do dziedziny objętej już w dużej mierze „wspólnymi zasadami Unii" i że zawarcie tego traktatu może mieć wpływ na te zasady lub zmienić ich zakres. W związku z tym, że zawarcie traktatu z Marrakeszu może mieć wpływ na dyrektywę o prawie autorskim lub zmienić jej zakres, Trybunał stwierdził, że Unia posiada wyłączną kompetencję w tej kwestii i że traktat może zostać zawarty przez Unię samodzielnie, bez udziału państw członkowskich.