Odsiecz Wiednia w wykonaniu Viktora Orbána

Premier Węgier pragnie zacieœnienia kontaktów z Austriš, gdzie dokonał się ostry zwrot na prawo.

Moja podróż do Wiednia ma służyć obronie Węgier i Austrii – oœwiadczył premier Viktor Orbán przed poniedziałkowš podróżš. Przybył pocišgiem jak zwykły obywatel. Takie obrazy przydadzš się zapewne w rozpoczynajšcej się parlamentarnej kampanii wyborczej.

Podobnie jak spotkanie z szefem populistyczno-prawicowej Austriackiej Partii Wolnoœciowej (FPÖ) Heizem-Christianem Strache, obecnie wicekanclerzem, oraz byłym kandydatem tej partii na prezydenta Norbertem Hoferem. FPÖ wywodzšca się w prostej linii z ugrupowania Jörga Haidera jest traktowana z nieskrywanš niechęciš w wielu europejskich stolicach.

Orbán i jego Fidesz zawsze utrzymywał z niš kontakty i kilka lat temu w czasie jego ostatniego pobytu w Wiedniu do spotkania ze znajdujšcym się w opozycji Strachem nie doszło jedynie na proœbę strony rzšdowej.

Premier Orbán nie zabiegał w przeszłoœci o pogłębianie relacji z Austriš. Wiedeńska „Die Presse" wypomniała mu właœnie, że nazwał Austrię „ niemieckš prowincjš". Cytowany obecnie przez dziennik jeden z współpracowników Orbána tłumaczył, że czasy te należš już do przeszłoœci i Berlin nie może już dyktować Wiedniowi, co ma robić.

Czasy się zmieniły, bo w wyniku paŸdziernikowych wyborów FPÖ jest partnerem koalicyjnym w rzšdzie Sebastiana Kurza z (Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP) i jej poglšdy dotyczšce zamurowania granic przed imigrantami nie różniš się niczym od ideologii Viktora Orbána.

W końcu lęk przed imigracjš i deklaracje Orbána o postępujšcej dechrystianizacji Europy w wyniku inwazji muzułmańskich imigrantów sš obok nienawiœci rzšdu i Fideszu do postaci Georga Sorosa, zasadniczymi tematami publicznej dyskusji na Węgrzech.

Nie ma dnia, aby sprawy nie pojawiały się w mediach i aby nie zabierali w tej sprawie głosu politycy. Soros występuje jako zwolennik imigracji, który za poœrednictwem swej fundacji dšży do likwidacji chrzeœcijańskiej cywilizacji w Europie.

W parlamencie trwa właœnie debata nad tym, czy nie byłoby celowe wprowadzenie zakazu wjazdu na Węgry dla 87-letniego biznesmena i filantropa pochodzenia węgierskiego. Nieprzypadkowo pakiet ustaw antyimigracyjnych nosi nazwę Stop Soros, a na plakatach kampanii reklamowej rzšdu w sprawie imigracji widniała podobizna Sorosa oraz napis: „Nie pozwólmy, aby Soros œmiał się ostatni".

W takiej atmosferze wybuchła polityczna bomba w postaci informacji, że rzšd Fideszu przyjšł jednak w ostatnich latach co najmniej 1,3 tys. imigrantów, udzielajšc im azylu oraz prawa pobytu. To o 100 osób więcej, niż wynikało z unijnej kwoty relokacji uchodŸców z 2015 roku. – Większoœć z tych ludzi opuœciła już Węgry, udajšc się do innych państw UE. W końcu rzšd twierdził, że jest przeciwny narzucaniu Węgrom kwot imigracyjnych przez Brukselę, co nie wyklucza dobrowolnoœci w przyjmowaniu uchodŸców – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Zoltan Kottacs z prorzšdowego dziennika „Magyar Idok".

Co ciekawe, jeżeli wierzyć informacjom belgradzkiego dziennika „Danas", od pewnego czasu co dnia granicę serbsko-węgierskš przekracza dwóch uchodŸców. W Serbii na wjazd na Węgry czeka co najmniej 4 tys. imigrantów.

Wszystko to dzieje się w warunkach kampanii wyborczej. Elekcja odbędzie się z poczštkiem kwietnia i nie od dzisiaj wiadomo, że jej wynik jest przesšdzony. Z ostatnich sondaży wynika, że partia Orbána Fidesz może liczyć na 54 proc. głosów. Skrajnie prawicowy Jobbik na kolejne 13 proc. Pozostałe ugrupowania muszš się zadowolić jednocyfrowym poparciem z wyjštkiem być może Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP), która może uzyskać nieco ponad 10 proc. Viktor Orbán nie musi się więc martwić o wynik, co najwyżej o to, w jakim stopniu zdruzgotana zostanie opozycja.

– Strategia premiera jest mieszankš idei o szkodliwoœci globalizacji, zagrożeniu płynšcym ze œwiata zewnętrznego oraz nacjonalizmu. Do tego dochodzi zmieniona ordynacja wyborcza dajšca dodatkowš przewagę najsilniejszemu ugrupowaniu, kontrolowane przez rzšd media oraz pienišdze. To aż nadto, aby utrzymać władzę – mówi „Rzeczpospolitej" Peter Balazc, były szef węgierskiej dyplomacji.