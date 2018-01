Timmermans spotka się z ministrem Czaputowiczem

Minister Jacek Czaputowicz spotka się w niedzielę w Brukseli z komisarzem Fransem Timmermansem.

Obu stronom bardzo zależy na tej rozmowie, pierwszej od czasu powołania Czaputowicza na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Inicjatorem był Polak, który w poniedziałek będzie w Brukseli na posiedzeniu rady ministrów spraw zagranicznych UE. Okazało się jednak, że w tym dniu odpowiadajšcy za procedurę praworzšdnoœci wobec Polski Timmermans ma wizytę w Sofii. – Ustalono, że do spotkania jednak dojdzie, ale o szczegółach i miejscu rozmowy jeszcze nie zdecydowano – mówi nam nieoficjalnie polski dyplomata. Rado RMF FM podało, że miałoby to nastšpić w saloniku VIP na lotnisku w Brukseli, z naszych informacji wynika jednak, że na razie to jedna z opcji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Timmermans od miesięcy narzekał na brak dialogu z Polskš i apelował publicznie o spotkanie z ministrem Witoldem Waszczykowskim. Ten jednak regularnie odmawiał, podważajšc w ogóle kompetencje Komisji Europejskiej do zajmowania się reformš polskiego sšdownictwa.

Nowy rzšd nie zmienił zdania odnoœnie do istoty sporu: nadal uważa, że reforma sšdownictwa jest konieczna, nie jest sprzeczna z unijnymi traktatami i nie stanowi zagrożenia dla praworzšdnoœci. Zmienił jednak retorykę na bardziej przyjaznš i elementem tego jest właœnie oferta Czaputowicza spotkania z Timmermansem oraz wczeœniejsze spotkanie premiera Morawieckiego z Junckerem i Timmermansem.