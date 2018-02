Węgrzy staną w obronie Polski. Parlament przyjął rezolucję

Parlament na Węgrzech przyjšł rezolucję mówišcš o poparciu Polski wobec presji ze strony Brukseli.

Do węgierskiego rzšdu zaapelowano, by nie popierał propozycji Brukseli w sprawie możliwego ograniczenia Polsce realizowania podstawowych praw wynikajšcych z członkostwa w Unii Europejskiej.

Parlamentarzyœci zaapelowali, by w tej sprawie poprzeć nasz kraj. Projekt rezolucji złożył szef parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Zsolt Nemeth.

Politycy na Węgrzech zwrócili się również do węgierskich posłów zasiadajšcych w Parlamencie Europejskich. Zaapelowali do nich, by głosowali przeciw postępowaniom wszczętym na podstawie artykułu 7. Traktatu UE.

Węgrzy uważajš, że działanie Komisji Europejskiej wobec Polski to stosowanie podwójnych standardów. Kwestionowane rozwišzania prawne obowišzujš w innych państwach należšcych do Unii - tłumaczš parlamentarzyœci.