Wicepremier mówi o "nadmiarze kompetencji" KE

Komisja Europejska odrzuciła we wtorek przedstawione przez Polskę stanowisko, według którego Komisja nie ma prawa ingerować w polski system sądownictwa. - Patrzę na to spokojnie, ponieważ istnieją bardzo istotne zastrzeżenia do tego, czy faktycznie KE w oparciu o traktat europejski ma prawo do tego typu daleko idących ingerencji w ład i praworządność w poszczególnych krajach członkowskich. Ta procedura sprawdzania praworządności moim zdaniem nie wynika z traktatu europejskiego – powiedział Gliński, komentując decyzję KE.

Według wicepremiera, to problem "nadmiaru kompetencji". - Parę lat temu ktoś zwrócił uwagę, że także w ramach władz europejskich, w instytucjach europejskich jest pewna konkurencja pomiędzy instytucjami europejskimi i pewne grupy interesu, także prawników, próbują sobie wyrywać kompetencje – dodał. - My na to patrzymy spokojnie. Polska jest krajem wolnym, demokratycznym, u nas nie ma żadnych zagrożeń dla praworządności – podkreślał Gliński.

Komisja Europejska prowadzi wobec Polski procedurę praworządności od początku 2016 r. W połowie lipca KE ostrzegała, że jest bliska uruchomienia art. 7 traktatu unijnego dopuszczającego sankcje w związku z planowanymi w Polsce zmianami w sądownictwie.

Później prezydent zawetował dwie z czterech kwestionowanych przez Brukselę ustaw.

Nie zmieniło to nastawienia KE, która cały czas podkreśla, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności.