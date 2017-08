List Fransa Timmermansa nie przekonał MSZ

Jak przekonać szefa do awansu?

Wcześniej PAP informowała, że szef polskiej dyplomacji skierował do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej drugi list dotyczący prowadzonej przez KE procedury praworządności. W pierwszym, który wysłał do Brukseli na początku sierpnia, Waszczykowski zwrócił się do Timmermansa o doprecyzowanie zaleceń KE wydanych 26 lipca.

Biuro prasowe resortu poinformowało PAP, że "z uwagi na to, iż otrzymana 8 sierpnia br. odpowiedź pierwszego wiceprzewodniczącego KE na pismo ministra spraw zagranicznych z 4 sierpnia zawierające prośbę o wyjaśnienie i doprecyzowanie kwestii objętych zakresem zalecenia Komisji w sprawie praworządności nie usunęła wszystkich wątpliwości interpretacyjnych, strona polska zwróciła się ponownie do Komisji o ustosunkowanie się do pominiętych przez nią kwestii".

"Pozostająca na wysokim stopniu ogólności odpowiedź Komisji nie odnosiła się m.in. do prośby strony polskiej o wskazanie konkretnych aktów prawa UE, w oparciu o które Komisja ocenia wprowadzaną w Polsce reformę sądownictwa, a także nie przedstawiała podstaw prawnych niektórych rozwiązań rekomendowanych stronie polskiej" - podało biuro prasowe MSZ.

Wydając zalecenia 26 lipca KE dała Polsce miesiąc na odpowiedź. Zalecenia dotyczą czterech ustaw przyjętych przez polski Sejm, które - zdaniem Komisji - mogą zwiększyć systemowe zagrożenie dla praworządności. Chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym, nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (zostały zawetowane przez prezydenta), nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych (podpisaną 25 lipca przez prezydenta), oraz ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa (opublikowaną i obowiązującą od 13 lipca).

Zdaniem KE ustawy te "doprowadzą do strukturalnego osłabienia niezależności sądów i niezawisłości sędziów w Polsce oraz będą miały natychmiastowy i znaczny negatywny wpływ na niezależne funkcjonowanie całego sądownictwa".

Poza procedurą praworządności KE uruchomiła też 31 lipca postępowanie o naruszenie prawa UE w odniesieniu do ustawy o ustroju sądów powszechnych. Główne zastrzeżenie prawne KE dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski.

Zdaniem KE jest to sprzeczne z art. 157. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia.