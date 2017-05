Juncker w Rumunii: w UE nie powinno być państw drugiej kategorii

Jean-Claude Juncker: To nie ja ujawniłem treść rozmów z Theresą May

"W Unii Europejskiej nigdy nie było państw drugiej kategorii, lub takich, które zostałyby porzucone" - mówił Juncker w rumuńskim parlamencie. Zwrócił jednak uwagę, że kraje Wspólnoty "mogą się rozwijać w różnym tempie". "Europa wielu prędkości jest przewidziana w traktatach" - dodał przewodniczący Komisji Europejskiej.

Odnosząc się do obywateli odwiedzanego kraju Juncker powiedział, że Rumuni są "dzielnymi i oddanymi ludźmi". Zwrócił uwagę, że wraz ze wstąpieniem Rumunii w 2007 roku do UE rozszerzyła ona swoje terytorium do Morza Czarnego. Dodał, że Bukareszt zasłużył, aby stać się członkiem strefy Schengen tak szybko, jak tylko się da.

W tym tygodniu prezydent Rumunii Klaus Iohannis mówił parlamentarzystom, że ich wspólny kraj "nie jest państwem drugiej kategorii w UE". Wezwał jednocześnie obywateli, aby "przezwyciężyli wewnętrzne bariery, które powstrzymują ich przed demonstrowaniem potencjału kraju i ograniczają do postrzegania swego kraju jako drugiej kategorii".

Podczas jednodniowej wizyty w Rumunii Juncker spotka się z prezydentem Iohannisem i premierem Sorinem Grindeanu.