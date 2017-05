Szef MSZ Węgier: Rezolucja Parlamentu Europejskiego to atak siatki George'a Sorosa na Węgry

Premier Węgier Viktor Orban

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Odnosząc się do rezolucji Parlamentu Europejskiego, który wezwał do uruchomienia wobec Budapesztu art. 7 unijnego traktatu, szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto powiedział, że jest to "nowy atak siatki George'a Sorosa na Węgry".