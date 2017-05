Niemcy: Angela Merkel apeluje o konstruktywne rozmowy ws. Brexitu

"Oczywiście będziemy potrzebować i chcemy Wielkiej Brytanii jako dobrego partnera w przyszłości" - oświadczyła szefowa rządu Niemiec podczas wystąpienia w Hamburgu. Oceniła, że rozmowy w sprawie Brexitu będą "niezwykle złożone i intensywne".

"W przyszłości Wielka Brytania nie będzie tak ściśle połączona (z pozostałymi krajami UE - PAP), jak to miało miejsce do tej pory, włączając w to sferę gospodarczą" - podkreśliła Merkel. Zastrzegła, że mimo to ważne jest utrzymanie dobrych relacji między Wielką Brytanią a pozostałymi 27 państwami UE w kwestiach gospodarczych, bezpieczeństwa i obronności.

UE chce, by w rozmowach najpierw uzgodniono "zasady rozwodu", w tym kluczową sprawę rozliczenia zobowiązań finansowych podjętych przez Wielką Brytanię jako członka UE i prawa obywateli, a dopiero później kwestie przyszłej współpracy z Wielką Brytanią. Natomiast rząd brytyjski chce natychmiast rozpocząć rozmowy o umowie o wolnym handlu, a o kosztach rozwodu porozmawiać na końcu procesu negocjacji.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca i powinna opuścić wspólnotę w ciągu dwóch lat, do 29 marca 2019 roku.