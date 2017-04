Erdogan: Turcja powinna ponownie rozważyć, czy chce wejść do UE

Foto: AFP

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział w wywiadzie udzielonym we wtorek agencji Reutera, że Turcja powinna ponownie rozważyć, czy chce wejść do Unii Europejskiej, jeśli "niektóre kraje unijne" będą nadal wrogo usposobione do Ankary.