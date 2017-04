Gibraltar krytykuje Donalda Tuska za pomaganie Hiszpanii w działaniu "prześladowcy"

Zgodnie z przedstawionym przez Tuska projektem wytycznych ws. Brexitu, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej "żadna umowa między Wspólnotą a Wielką Brytanią nie może być stosowana na terytorium Gibraltaru bez porozumienia Zjednoczonego Królestwa z Królestwem Hiszpanii".

- Tusk, który ma w zwyczaju stosowanie analogii (wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) do rozwodu i pozwu rozwodowego, zachowuje się jak zdradzany mąż, który odgrywa się na dzieciach - powiedział Picardo w rozmowie z Reuterem.

Zdaniem pierwszego ministra tego brytyjskiego terytorium zamorskiego Hiszpania usiłowała prześladować Gibraltar, a Unia Europejska na to pozwalała. Zapewnił, że Gibraltar nie pozwoli na to, by stał się kartą przetargową w negocjacjach ws. wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty. - Nie będziemy kartą przetargową i nie będziemy ofiarą Brexitu, tak jak nie jesteśmy Brexitu sprawcami: zagłosowaliśmy za pozostaniem w Unii Europejskiej, więc odgrywanie się za to na nas jest zezwalaniem Hiszpanii na zachowywanie się jak prześladowca - mówił Picardo.

Jego zdaniem Bruksela powinna usunąć z wytycznych w sprawie Brexitu zapis o Gibraltarze, którego prawie 96 proc. mieszkańców w referendum z czerwca 2016 roku opowiedziało się za pozostaniem w Unii. - Usunięcie zapisów dotyczących Gibraltaru byłoby wyrazem dobrej wiary i dobrej woli - ocenił.

Wcześniej Picardo mówił o "przewidywalnych machinacjach Hiszpanii", która "stara się zmanipulować Radę Europejską, aby zrealizować swoje własne, małostkowe interesy polityczne", a propozycję UE nazwał "dyskryminującą". Jak ocenia Reuters, spór o przyszłości Gibraltaru jest pierwszym dużym konfliktem, do którego doszło po 29 marca, kiedy to brytyjska premier Theresa May oficjalnie rozpoczęła proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE.

W niedzielę były szef brytyjskiej Partii Konserwatywnej Michael Howard powiedział, że 35 lat temu ówczesna szefowa rządu Margaret Thatcher wysłała brytyjskie wojska w celu obrony Falklandów, dodając, iż jest "absolutnie pewny, że obecna premier okaże taką samą determinację, stojąc w obronie interesów mieszkańców Gibraltaru". Wcześniej premier May zapowiedziała, że Londyn nigdy nie odstąpi władzy nad Gibraltarem bez zgody mieszkańców tego leżącego na południu Półwyspu Iberyjskiego brytyjskiego terytorium zamorskiego.

W reakcji szef MSZ Hiszpanii Alfonso Dastis mówił, że "hiszpański rząd jest nieco zaskoczony tonem komentarzy nadchodzących z Wielkiej Brytanii". Podkreślając, że "Howard nie powiedział dokładnie", iż Wielka Brytania mogłaby pójść na wojnę, wezwał do zachowania spokoju. Wcześniej przypominał, że "gdy Zjednoczone Królestwo opuści UE, partnerem UE będzie Hiszpania, a w kwestii Gibraltaru UE będzie zatem zobowiązana stanąć po stronie Hiszpanii".

W lipcu 2016 roku Hiszpania zaproponowała Wielkiej Brytanii wspólną władzę nad Gibraltarem, argumentując, że dzięki temu mieszkańcy brytyjskiego terytorium uniknęliby skutków wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, bo wspólne sprawowanie władzy nad Gibraltarem pozwoliłoby na stosowanie tam prawa unijnego po Brexicie.

Gibraltar został zajęty przez Wielką Brytanię w trakcie wojny o sukcesję hiszpańską w 1704 roku i został formalnie przekazany pod zarząd Londynu na mocy traktatu pokojowego z Utrechtu z 1713 roku, stając się oficjalnie brytyjską kolonią w 1830 roku. Jego mieszkańcy dwukrotnie odrzucili w referendach z 1967 i 2002 roku możliwość przejścia terytorium pod hiszpańską jurysdykcję.