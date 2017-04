Theresa May nie chce rozmawiać z UE o Gibraltarze

Foto: AFP

Podczas spotkania z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem brytyjska premier Theresa May doceniła "konstruktywne podejście" UE do Brexitu, ale wyraziła sprzeciw wobec dyskusji o przyszłości Gibraltaru - poinformował rzecznik May.