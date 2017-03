Viktor Orban: "Ideologiczna presja" na Europę Środkowo-Wschodnią

Unia Europejska musi się zmienić, by pozostać najlepszym miejscem na świecie, a Europejska Partia Ludowa (EPL) musi się zmienić po to, by móc ją prowadzić na tej drodze – oznajmił premier Węgier Viktor Orban na Malcie.