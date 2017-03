Andrzej Duda: Polska wspiera starania Bośni o przystąpienie do Unii Europejskiej

Pahor i Ivanić podkreślali na wspólnej konferencji prasowej z polskim prezydentem, że izolacja Bośni i Hercegowiny oraz utrata przez nią europejskiej perspektywy doprowadziłyby do destabilizacji w całym regionie Bałkanów Zachodnich.

- Polska wspierała, wspiera i będzie wspierała ambicje Bośni, jeżeli chodzi o obecność w UE, jeżeli chodzi o tę drogę do UE, na której w tej chwili Bośnia się znajduje - mówił Duda.

- Bośnia, zapewniam, ma tutaj pełne wsparcie ze strony Polski, jak również w przyszłości, gdyby wolą narodów Bośni była przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska jest zwolennikiem tego, aby Sojusz był rozszerzany o nowe kraje, tak jak jesteśmy zwolennikiem tego, żeby UE powiększała się o kolejne kraje - podkreślił.

Prezydent Słowenii wyraził przekonanie, że perspektywa rozszerzenia UE na Bałkany Zachodnie jest "najważniejszą dźwignią rozwoju tego regionu".

- Jeśli pojawiłoby się przekonanie, że to rozszerzenie jest mało prawdopodobne, czy wręcz niemożliwe, stabilność regionu mogłaby się pogorszyć - podkreślił Pahor.

Jak dodał, w czasie gdy Unia zmaga się z kryzysem, "niestety nie ma już takiej intencji rozszerzenia, jaka istniała 10 lat temu". - Wszyscy, którym zależy na bezpieczeństwie, pokoju i pojednaniu na Bałkanach Zachodnich, muszą się zastanowić, jak te wartości zabezpieczyć - podkreślił prezydent Słowenii.

Przewodniczący Prezydium Bośni i Hercegowiny zaznaczył z kolei, że izolacja BiH oznaczałaby, iż państwo to będzie musiało w pojedynkę radzić sobie z bardzo poważnymi wyzwaniami.

- Jeśli staniemy się członkiem większej rodziny europejskiej, będzie nam łatwiej sobie z nimi radzić, będziemy też zobowiązani do przestrzegania europejskich zasad, a to jest warunkiem wstępnym stabilizacji w Bośni i Hercegowinie oraz na całych Bałkanach Zachodnich - podkreślił Ivanić. Zapewnił o woli przeprowadzenia koniecznych reform w kraju. - Jeżeli dojdzie do izolacji Bośni, powrócimy do dawnych różnic, co negatywnie wpłynie na stabilność regionu - oświadczył przywódca BiH.

Prezydent Słowenii, zapytany na konferencji, czy jego kraj, który przyjął już euro, opowiada się za ideą Europy wielu prędkości, podkreślił, że "Europa wielu prędkości jest już faktem i nie chodzi tylko o przynależność, lub jej brak, do strefy euro". Zaznaczył jednocześnie, że Europa wielu prędkości to "rozwiązanie krótkoterminowe".

Jak powiedział Pahor, Słowenia od dawna zabiega o pogłębienie integracji europejskiej "oraz o zmiany instytucjonalne, dzięki którym UE nie byłaby Unią wielu prędkości, ale Unią jakiejkolwiek prędkości".