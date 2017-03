Rozmowa Beaty Szydło z Thersą May: Minimalizacja skutków Brexitu

Do rozmowy doszło po tym, gdy premier May wysłała do Brukseli list, w którym poinformowała o rozpoczęciu procesu negocjacji warunków opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Trwa rozmowa telefoniczna premier @BeataSzydlo z premier Wielkiej Brytanii @theresa_may. pic.twitter.com/76SG1GBzih — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 29 marca 2017

- To była jedna z pierwszych rozmów, jakie premier May odbyła z przywódcą europejskim. To świadczy o tym, że głos Polski jest słyszany - powiedział Bochenek. Według niego, dostrzegane są również aspiracje Polski do tego, by odgrywać aktywną rolę w wypracowywaniu unijnego stanowiska, które będzie determinowało sposób prowadzenia negocjacji z Wielką Brytanią.

- Od samego początku zwracamy uwagę na to, że w toku tych negocjacji dwie kwestie są szczególnie ważne i powinny zostać dookreślone - podkreślił rzecznik rządu. Pierwsza dotyczy wywiązania się ze zobowiązań wobec unijnego budżetu, druga to zagwarantowanie praw obywateli UE, w tym Polaków, którzy mieszkają na Wyspach.

- Obie panie premier w trakcie rozmowy zgodziły się co do tego, iż ten proces negocjacyjny powinien przebiegać w sposób sprawny i płynny, w sposób, który będzie minimalizował potencjalne negatywne skutki Brexitu - powiedział.

Jak poinformował rzecznik rządu, rozmowa trwała około 40 minut.