Izba Gmin dziś zdecyduje o Brexicie?

Ustawa ma przekazać brytyjskiej premier uprawnienia do uruchomienia procesu wyjścia ze Wspólnoty zgodnie z artykułem 50. Traktatu Lizbońskiego. Wcześniej o konieczności zgłoszenia projektu orzekł Sąd Najwyższy, który stwierdził, że Brexit musi zostać zaakceptowany przez parlament.

Najważniejsze z poprawek dotyczą gwarancji praw unijnych imigrantów mieszkających na Wyspach i prawa parlamentu do głosowania nad ostatecznym porozumieniem z Unią.

Zdaniem informatorów Sky News, premier May obroni ustawę w pierwotnym kształcie. Według nich członkowie Izby Gmin nie chcą być postrzegani jako ci, którzy blokują procedurę wyjścia z Unii, której w referendum chcieli obywatele Wielkiej Brytanii. Z kolei zgodnie z powszechnym oczekiwaniem Izba Lordów nie zdecydowałaby się na dalsze blokowanie projektu. Ustawa musi zyskać akceptację obu izb, by została przesłana do królowej Elżbiety II. Zdaniem części analityków może to nastąpić już we wtorek.

Na negocjacje w sprawie Brexitu Wielka Brytania będzie miała dwa lata.

W poniedziałek do dyskusji dołączyła się Szkocja, której premier Nicola Sturgeon zapowiedziała nowe referendum w sprawie niepodległości. Sturgeon chce, by odbyło się ono na przełomie lat 2018-2019, kiedy będą już znane wstępne zasady wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, ale nie byłoby jeszcze ratyfikacji porozumienia przez państwa członkowskie. Jej zdaniem "Szkocja zasługuje na to, aby zdecydować o swojej przyszłości w uczciwy, wolny i demokratyczny sposób". Dowiedz się więcej

W reakcji na te zapowiedzi rzecznik rządu Theresy May ocenił, że drugie referendum ws. niepodległości Szkocji "dzieliłoby ludzi" i "spowodowałoby ogromną niepewność gospodarczą w najgorszym możliwym momencie". Zapytany przez dziennikarzy, nie wykluczył jednak ewentualnej przyszłej zgody na przeprowadzenie drugiego głosowania.