Betaa Szydło: Grupa Wyszehradzka przyjęła wspólne stanowisko o przyszłości Europy

"Uzgodniliśmy wspólnie, że oczekujemy od przewodniczącego Donalda Tuska, iż wcześniej zostaną uzgodnione właśnie propozycje związane z reformami Unii Europejskiej, że w Rzymie spotkamy się już tylko po to, ażeby wspólnie ogłosić nowy plan dla Europy" - powiedziała Szydło.

Jak podkreśliła, to jest dziś oczekiwanie Grupy Wyszehradzkiej. "My jesteśmy gotowi, swoje propozycje przedkładamy i jesteśmy gotowi na to, żeby te najbliższe kilkanaście dni poświęcić na wypracowanie dobrego planu dla Europy" - dodała szefowa polskiego rządu.

Jak podkreśliła premier podstawy planu dla Europy stanowi przyjęta w czwartek przez szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej wspólna deklaracja o przyszłości Europy.

"Muszę powiedzieć z satysfakcją, że przyjęliśmy dzisiaj wspólne stanowisko, deklarację o przyszłości Europy, którą będziemy prezentowali wspólnie, jako Grupa Wyszehradzka na szczycie w Rzymie" - powiedziała premier Szydło.

Jak dodała, w tej deklaracji, premierzy państw Grupy przedstawiają konkretne propozycje. "To jest nasz plan na Europę, plan na Europę Grupy Wyszehradzkiej" - podkreśliła szefowa rządu.

"W tym planie podkreślamy konieczność reformy Unii Europejskiej, w związku z negatywnymi zmianami w UE, a także w otoczeniu zewnętrznym. Podkreślamy, jak kluczowe dla jedności Unii jest zachowanie jej jedności. Każdy model przyszłej współpracy musi gwarantować integralność, spójność wspólnego rynku strefy Schengen i samej Unii" - powiedziała Szydło.

"Nie zgadzamy się na podziały w Unii i nigdy na takie podziały się nie zgodzimy" - oświadczyła premier.

Kraje Wyszehradzkie przeciw "protekcjonizmowi na rynku pracy"

Zgodziliśmy się, że należy wzmocnić demokratyczną i narodową kontrolę nad procesami legislacyjnymi i politycznymi w UE. Oznacza to wyraźne wzmocnienie państw narodowych w procesie decyzyjnym Unii - mówiła premier Beata Szydło.

"Nie mniej, nie więcej Europy, ale lepsza Europa, to jest postulat Grupy Wyszehradzkiej" - powiedziała na czwartkowej konferencji prasowej premier Szydło.

"To jest plan na Europę Grupy Wyszehradzkiej, który przedstawiamy w formie naszej wspólnej deklaracji przyjętej dzisiaj tutaj w Warszawie, którą przedstawiamy do dyskusji pozostałym państwom europejskim" - dodała szefowa rządu. Jej zdaniem podziały w Unii, to najprostsza droga do osłabienia UE.

"Zgodziliśmy się, że mamy wiele wspólnych planów w zakresie wspólnego rynku, w szczególności usług i rynku cyfrowego. Jednocześnie zgodziliśmy się, że należy pilnie przeciwstawiać się protekcjonizmowi na rynku pracy, a w szczególności na rynku pracy i w transporcie" - powiedziała Szydło.

Jak zaznaczyła, dla Grupy Wyszehradzkiej jest ważne, aby reforma Unii zakładała równość interesów wszystkich krajów członkowskich. "Zmiany w strefie euro nie mogą prowadzić do trwałych pęknięć w Unii Europejskiej" - przekonywała polska premier.

Orban: Europa Środkowa "drugorzędna", jeśli chodzi o jakość żywności

Wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej ws. przyszłości Europy jest w stu procentach popierane przez Węgry - zapewnił premier Węgier Viktor Orban. Dodał, że tematem rozmowy była też kwestia "podwójnej jakości produktów żywnościowych" w Europie.

"Ten dokument, który dzisiaj przyjęliśmy, jest w stu procentach popierany przez Węgry. To była ta sprawa, którą się zajmowaliśmy" - powiedział premier Orban na wspólnej konferencji prasowej z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Dodał, że podczas spotkania rozmawiano także o kwestii "podwójnej jakości produktów żywnościowych". "Nasze stanowisko jest jednoznaczne - na rynkach Unii Europejskiej jest podwójna miara, już wcześniej zgłosiliśmy ten problem Komisji Europejskiej, nie zajęła się tym problemem" - powiedział.

Orban przekonywał, że obywatele Europy Środkowej są "drugorzędnymi" obywatelami, jeśli chodzi o jakość żywności. "Dla naszych obywateli należy podać pełną informację o tym, jakiej jakości produkty żywnościowe mogą zakupić w naszych sklepach. Muszą być utworzone do tego przez Komisję Europejską gwarancje prawne" - podkreślił premier Węgier.

"Będziemy się przyczyniać do tworzenia takiej nowej regulacji, która zapobiegnie temu, żeby nadal istniała taka podwójna miara" - zapewnił. "Bardzo się cieszę, że w tej sprawie będzie współpraca pomiędzy krajami V4" - podkreślił Orban.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. Prezydencja w Grupie pełniona jest na zasadzie rotacji i trwa rok. Od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska.