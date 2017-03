Kuchciński: szczyt w Warszawie - okazja do rozmów o naprawie UE

We wtorek w Sejmie odbędzie się spotkanie szefów parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzami spotkania będą marszałek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Ze strony węgierskiej w parlamentarnym szczycie udział weźmie przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Laszlo Kover, Słowację będzie reprezentować szef Rady Narodowej Andrej Danko, natomiast dwuizbowy parlament Czech – stojący na czele Izby Poselskiej Jan Hamacek oraz przewodniczący Senatu Milan Stech.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w poniedziałek, dzień przed szczytem, powiedział PAP, że "przyszłość Unii Europejskiej jest uzależniona od tego, w jaki sposób i jak szybko uda się zreformować Wspólnotę". Jak podkreślił, "Grupa Wyszehradzka jest świadoma problemów i wyzwań, które stoją przed Unią, jak i przed całym Starym Kontynentem".

"Szczyt będzie okazją do rozmów o naprawie Unii Europejskiej w duchu Europy solidarnych państw. Spotkanie jest kluczowe w procesie wypracowania wspólnego stanowiska parlamentów Grupy Wyszehradzkiej przed szczytem we Włoszech, związanym z 60. rocznicą podpisania Traktatów Rzymskich. To dobry moment, by wspólnie zmienić Unię na lepsze" - powiedział marszałek Sejmu.

Kancelaria Sejmu poinformowała, że planowane tematy dyskusji to przyszłość Unii Europejskiej oraz rozwój wyszehradzkiej współpracy parlamentarnej.

Obecne przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej rozpoczęło się 1 lipca 2016 r. Priorytety polskiej prezydencji obejmują takie tematy, jak: silny głos V4 w Unii Europejskiej - koordynacja agendy europejskiej i współpraca w zakresie kluczowych wyzwań, wzmacnianie współpracy w zakresie wspólnego bezpieczeństwa oraz rozwijanie współpracy regionalnej. Wśród priorytetów jest też wzmacnianie spójności oraz rozwijanie współpracy V4 przy ulepszaniu połączeń transportowych.

Szczyt parlamentarny odbywa się niedługo po spotkaniu premierów V4 i - według Kancelarii Sejmu - jest istotnym wzmocnieniem współpracy rządowej na linii Warszawa–Praga–Budapeszt–Bratysława. Premierzy państw V4 przyjęli wspólne stanowisko o przyszłości Europy, w którym jest mowa m.in. o konieczności reform UE i zachowaniu jedności Unii. Premierzy V4 mówili też o jakości żywności dystrybuowanej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej; wezwali KE do działań w tej sprawie.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE. Przewodnictwo w Grupie jest rotacyjne i trwa rok, a jego program przyjmowany jest przez premierów państw wyszehradzkich.