Premier Włoch Paolo Gentiloni: Różne poziomy integracji w UE to stan faktyczny

Zgodnie ze zwyczajem Gentiloni przedstawił w izbie wyższej włoskiego parlamentu informację rządu przed rozpoczynającym się w czwartek unijnym szczytem.

- Opowiadamy się za uznaniem przebiegu integracji na zróżnicowanych poziomach. To uznanie stanu faktycznego - oświadczył premier. Przypomniał, że są kraje należące do strefy euro i takie, które mają własną walutę. Dodał, że są państwa UE należące do NATO i inne, będące poza Sojuszem.

Przywołując hasło o tym, że UE powinna zmierzać ku coraz większej integracji, oświadczył, że to "bardzo trudna perspektywa do zrealizowania". - To nie jest projekt (Europy różnych prędkości) przeciwko komuś, to stan faktyczny - mówił Gentiloni podkreślając, że wbrew wyrażanym niekiedy opiniom różne stopnie integracji to nie jest sposób, by "ukarać jakieś kraje".

- Możliwość różnych poziomów integracji przewidziana jest już w układzie z Schengen. A zatem można zastanawiać się nad tą hipotezą bez modyfikacji fundamentów prawnych Unii - ocenił premier Włoch. Gentiloni powiedział też: “Wiemy, że pokusy przeciwstawiania interesów narodowych tym europejskim nigdy nie przyniosły nic dobrego”.

Zdaniem szefa włoskiego rządu wielkie trudności, jakie utrzymują się w UE, można wykorzystać, by „podnieść się z własnych porażek”. Właśnie temu, jak wskazał, powinien służyć szczyt UE w Wiecznym Mieście 25 marca z okazji 60-lecia Traktatów Rzymskich.

Gentiloni powtórzył sprzeciw rządu Włoch wobec surowości UE w kwestiach budżetu i jej braku w sprawie kryzysu migracyjnego. Pomoc w rozwiązaniu tego kryzysu to nie “żądanie Włoch”, ale wspólna decyzja podjęta już przez Unię - przypomniał.