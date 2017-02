Beata Szydło: Polska zadowolona z uzgodnień na Malcie

Tusk: Czas zamknąć szlak migracyjny z Libii do UE

Szczyt UE: Libia to nie Turcja

- Deklaracja, która została przyjęta, stanowisko 28 państw dotyczące migracji jest dla Polski satysfakcjonujące. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że (to) zmiana kierunku, filozofii dotyczącej polityki migracyjnej Unii Europejskiej, w bardzo dużym stopniu wynikająca m.in. ze zdecydowanego stanowiska Polski - powiedziała premier na konferencji prasowej w Valletcie.

Szefowa rządu dodała, że Polska "cały czas podkreślała, że jest potrzeba zrewidowania decyzji, które zostały podjęte w UE, dotyczących polityki imigracyjnej, i skoncentrowania się przede wszystkim w tej polityce na rozwiązywaniu problemów w granicach UE".

"My to forsowaliśmy"

- Obrona granic zewnętrznych, pomoc humanitarna to jest cały czas ten model polityki migracyjnej, który forsowała Polska. Mogę powiedzieć, że ten nasz nacisk przyniósł dobry efekt dlatego, że dzisiaj w konkluzjach, które zostały przyjęte, właśnie taki model polityki migracyjnej jest wskazany - mówiła Szydło.

- Zgadzamy się, że państwa UE, które są najbardziej narażone na humanitarne i polityczne skutki kryzysu migracyjnego, muszą otrzymać europejskie wsparcie; to wyraz naszej europejskiej solidarności - oświadczyła Szydło. Odnosząc się na konferencji prasowej do rozmów o unijnej polityce migracyjnej, prowadzonych na nieformalnym szczycie UE w Valletcie, szefowa rządu zadeklarowała, że polski rząd jest gotowy "wspierać bardzo ambitną politykę migracyjną".

Premier podkreśliła, że już obecnie Polska jest bardzo aktywna, jeżeli chodzi o obronę granic oraz "wspieranie tych państw, które mają w tej chwili ogromne zadanie przy zabezpieczaniu granic zewnętrznych UE". - Będziemy to wszystko kontynuować - zapewniła.

- Problem migracyjny nie przynosi bezpośrednich skutków w naszej części Europy, ale zgadzamy się, że państwa najbardziej narażone na humanitarne i polityczne skutki tego kryzysu muszą otrzymać europejskie wsparcie, i to jest wyraz naszej europejskiej solidarności - mówiła Szydło. - Polska chce w tej solidarności europejskiej uczestniczyć, powiem więcej: chcemy być w awangardzie europejskiej solidarności z tymi państwami, które tej współpracy humanitarnej i politycznej potrzebują - dodała.

Premier powiedziała, że na poparcie polskiego rządu liczyć może "każda ambitna polityka migracyjna". - Liczymy jednak na to - i to jest nasz warunek - że zostaną uwzględnione również nasze oczekiwania wobec wspólnego europejskiego systemu azylowego - zastrzegła.

"Bez konfrontacji z USA"

- Nie można podchodzić konfrontacyjnie do prowadzenia polityki ze Stanami Zjednoczonymi, nie trzeba straszyć amerykańską administracją. Należy szukać porozumienia - podkreśliła Szydło. Premier powiedziała, że znaczna część rozmowy z unijnymi przywódcami na nieformalnym szczycie była poświęcona współpracy z USA i administracją prezydenta Donalda Trumpa.

- Nasze stanowisko jest jasne - Unia Europejska musi szukać przede wszystkim dialogu i musi być zjednoczona w tych rozmowach - mówiła Szydło. - Jeśli będzie taka jedność stanowisk, to Unia Europejska na pewno będzie tutaj jednym z ważnych graczy - dodała. Oceniła też, że "nie trzeba straszyć administracją amerykańską". - Oczywiście można stawiać wiele pytań, można mieć wiele obaw, niemniej jednak nie można straszyć, nie można w tej chwili prowadzić do konfrontacji - oświadczyła.

Premier mówiła, że "ci politycy europejscy, którzy próbują wywoływać takie poczucie strachu czy też iść na konfrontację, popełniają błąd". - Nie można podchodzić do polityki ze Stanami Zjednoczonymi konfrontacyjnie, natomiast trzeba szukać porozumień, trzeba tutaj jasno stawiać przede wszystkim własne oczekiwania - zaznaczyła premier. - Polska stoi na jasnym stanowisku - dzisiaj nie powinniśmy myśleć o tym, o czym myśli Donald Trump, tylko powinniśmy myśleć o tym, jakie my powinniśmy zaproponować formy współpracy Donaldowi Trumpowi i czego my oczekujemy - podkreśliła szefowa polskiego rządu.

Premier Szydło dodała, że z punktu widzenia Polski wśród najważniejszych spraw w relacjach z USA jest m.in. bezpieczeństwo. - Tutaj dla nas niepodważalną kwestią stają się ustalenia ze szczytu warszawskiego NATO, które w znakomity sposób poprawiły bezpieczeństwo regionu przez wzmocnienie flanki wschodniej (Sojuszu Północnoatlantyckiego) - wyjaśniła. Sprawy związane z handlem są również "niezwykle istotne" - podkreśliła.

"Zreformujmy UE"

- Trzeba zacząć szukać reform UE, potrzebna jest zmiana reguł funkcjonowania Unii - mówiła premier. - Uważamy, że 60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich (przypadająca 25 marca br. - PAP) jest dobrą okazją, żeby odnowić projekt europejski. Zamiast wykluczać z debaty publicznej coraz szersze, rosnące grupy społeczne, które są niezadowolone z procesu integracji, musimy rzeczowo odpowiedzieć na każde słowo krytyki. Trzeba wyciągnąć wnioski z tych wszystkich kryzysów, które w ostatnich latach przetoczyły się przez Unię Europejską - oświadczyła Szydło przed sesją dotyczącą przyszłości UE.

Szefowa rządu mówiła, że należy wyciągnąć wnioski z decyzji Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z UE i poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego coraz więcej Europejczyków odrzuca projekt integracji oraz "dlaczego w wielu przypadkach UE jest bezskuteczna". - Jeżeli UE pozostanie niezmieniona, jeżeli nadal będzie w formacie jak do tej pory, to będzie oznaczało, że po raz kolejny kryzysy będą się pojawiały. Dlatego doskonałym momentem w czasie spotkania w Rzymie (pod koniec marca z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich - PAP) będzie postawienie tej sprawy, pokazanie, że trzeba zacząć szukać reform UE. Potrzebna jest zmiana reguł funkcjonowania UE. Unia musi na nowo zbudować swoją wiarygodność - podkreśliła premier.

Szydło mówiła też o potrzebie wzmocnienia narodowej kontroli nad unijnymi procesami legislacyjnymi i politycznymi. - Dla Polski elementem tego przekazu powinna być przede wszystkim gotowość do debaty o zmianach traktatowych. Zamiast walczyć ze zmianą, powinniśmy stanąć na jej czele, nie bać się rozmawiać, nawet o zmianach traktatów - powiedziała.

"Więcej pieniędzy na pomoc humanitarną"

- Już zwiększamy pomoc humanitarną i będziemy ją zwiększali z każdym kolejnym rokiem budżetowym. Jesteśmy zdecydowani, żeby przeznaczać na to jeszcze więcej pieniędzy - mówiła Szydło.

Szefowa polskiego rządu była pytana, czy Polska zamierza zwiększyć pomoc humanitarną w rejonach dotkniętych kryzysem migracyjnym. - Pomoc humanitarną już zwiększamy i będziemy ją zwiększali z każdym kolejnym rokiem budżetowym. W tym roku przeznaczyliśmy dużo więcej środków na wspólne projekty humanitarne międzynarodowe. Przypomnę, że m.in. z Niemcami realizujemy taki projekt humanitarny, realizujemy pomoc dla potrzebujących, tę pomoc humanitarną poprzez różnego rodzaju polskie organizacje pozarządowe, ale również poprzez służby dyplomatyczne - powiedziała Szydło.

- Jesteśmy zdecydowani, ażeby przeznaczać tutaj jeszcze więcej pieniędzy - podkreśliła.