RZECZoPOLITYCE Kowal: Kaczyński robi targ doskonały ws. Tuska

Na początku rozmowy Kowal mówił o gorącym temacie, jakim była wizyta w Polsce kanclerz Niemiec Angeli Merkel. - Z obu punktów widzenia ta wizyta jest ważna – ocenił Kowal. - Witold Waszczykowski mówił, że strategicznym partnerem dla nas będzie Wlk. Brytania, ale ten rok to zweryfikował – dodał.

To nie znaczy, że Brytyjczycy przestaną być naszym partnerem, ale już w innym wymiarze, niż w pierwotnym zamyśle. – Wlk. Brytania będzie dalej naszym partnerem, ale nie politycznym. Po Brexicie to Niemcy będą naszym głównym partnerem – mówił Kowal.

Kowal oceniał, że mimo oficjalnych głosów, jakoby w Unii Europejskiej wszyscy byli równi, to jest wspólnota tzw. dwóch prędkości. - Europa jest Europą dwóch prędkości. Są różne jakości. Nie wszyscy są w strefie Schengen, nie wszyscy są w strefie euro. Nikt tego nie powie i będzie szukał słówek, aby tego tak nie nazwać.

- Wystarczy poczytać komentarze, wpisy na Twitterze i wynika z nich, że są głosy niechętne w stosunku do Unii Europejskiej – mówił Kowal.

Według gościa Polska nie może sobie pozwolić na odsunięcie się od UE, o czym doskonale zdaje sobie sprawę prezes PiS. - Jarosław Kaczyński rozumie, że wypadnięcie z Unii Europejskiej będzie groźne dla Polski ze względu na bezpieczeństwo – mówił Kowal.

Innym wątkiem były zapowiedzi polskiego rządu o chęci reformowania Unii Europejskiej. - Co pani premier rozumie przez reformowanie Unii? Zmiana traktatu to sprawa na wiele lat, trzeba wiedzieć czego dokładnie się chce i trzeba mieć silnych sojuszników – mówił Kowal.

- Jeśli chodzi o samą sytuację Donalda Tuska, to Kaczyński robi targ doskonały, bo dzisiaj widać, że szala przechyla się na korzyść Tuska. Polska nie poprze Tuska, ale też nie będzie sprzeciwu. Do Polski pójdzie przekaz, że myśmy go nie popierali, do Europy: chcecie go, myśmy ostrzegali – diagnozował Kowal.

Zdaniem Kowala nie jest błędem rozmawianie z Białorusią, choćby ze względu na gospodarkę. - Otwarcie na Białoruś nie zastąpi jednak nam całej polityki wschodniej – mówił Kowal. Jego zdaniem trzeba też rozmawiać z Ukrainą, z którą nasze relacje się pogorszyły, ze względu na rzeź wołyńską i różnice zdań z tym związane. - Ja mam jedną radę: założyć Instytut Badań Stosunków polsko-ukraińskich. Dlaczego nie powołano takiego instytutu? Nie wiem. Trzeba strategicznie pomyśleć o Ukraińcach w przyszłości – oceniał gość.