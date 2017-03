Co dziesiąty Duńczyk chce pomagać uchodźcom

Z badania wynika, że obecnie 9,4 proc. Duńczyków wyraża gotowość przekazania pieniędzy na rzecz uchodźców - jeszcze w zeszłym roku było to 4,5 proc. a w 2013 roku - 2,3 proc.Wyniki badania pokazują na istotną zmianę w nastawieniu Duńczyków do pomagania innym - mówi sekretarz generalny Duńskiego Czerwonego Krzyża Anders Ladekarl. Jego zdaniem jest to efekt częstszych dyskusji na temat rozwiązania problemu uchodźców oraz konsekwencji nie pomagania uchodźcom.- Coraz więcej Duńczyków rozumie, że pomaganie uchodźcom jest ważne - ocenił Ladekarl.- To pokazuje również, że chociaż wielu Duńczyków jest zaniepokojonych liczbą uchodźców przyjeżdżających do Danii, nie oznacza to, że nie chcą im pomagać - dodał.Na taką sytuację ma wpłynąć częstsze skupianie się mediów i duńskich polityków na problemie trwającego już siódmy rok konfliktu w Syrii.W 2016 roku Duński Czerwony Krzyż otrzymał ok. 1,1 mln dolarów pomocy, przeznaczonej dla Syryjczyków. W 2013 roku suma ta była o ponad połowę mniejsza.Wzrost liczby datków jest - jak podkreśla Ladekarl - dowodem na to, że Duńczycy nie tylko mówią o pomocy, ale rzeczywiście chcą pomagać.