Szef MSZ Niemiec: Popełniliśmy błąd w polityce migracyjnej

Heiko Maas przyznał, że Berlin popełnił błąd w sprawie polityki migracyjnej i finansowej.

Szef niemieckiego MSZ udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi „Corriere della Sera”. W poniedziałek Berlin odwiedzi nowy premier Włoch Giuseppe Conte.

Heiko Maas w rozmowie z dziennikiem przyznał, że rozumie Włochów, którzy zarzucają Unii Europejskiej brak solidarności w kwestii przyjmowania migrantów.

Jego zdaniem Niemcy w niewystarczający sposób zareagowały na liczbę uchodźców, którzy przybyli do Włoch. Zasugerował, że powinno się z tej sytuacji wyciągnąć wnioski i nie dopuścić do takiej sytuacji w przyszłości. Według Maasa Włochy i Grecja nie mogą być zostawione same sobie w obliczu problemów migracyjnych, reform gospodarczych i finansowych.

- Niemcy muszą zrobić wszystko, by były postrzegane jako partnerzy, a nie pouczający wszystkich apodyktyczni belfrzy - powiedział szef niemieckiej dyplomacji.