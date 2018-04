Korwin-Mikke: Uchodźcy? Akurat Oświęcim jest wolny

- W ogóle nie ma sprawy - ocenił Janusz Korwin-Mikke, lider partii Wolnoœć, komentujšc słowa ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, który w rozmowie z "Le Figaro" stwierdził, że Polska przyjęła 2,7 tys. migrantów przysłanych przez Europę Zachodniš, ale oni nie chcieli w Polsce pozostać z powodu "niskiej stopy życiowej". - Niedopuszczalne jest, że (...) się robi jakieœ obozy dla tych ludzi. No to jak tak, to wsadŸmy ich do Oœwięcimia, akurat jest wolny, więc można by ich tam trzymać, żeby nie uciekli do Niemiec - dodał.

Jacek Czaputowicz udzielił wywiadu francuskiemu dziennikowi "Le Figaro", w którym przede wszystkim mówił o kwestii kryzysu migracyjnego w Europie. Szef MSZ podkreœlił, że Polska przyjęła ponad milion uchodŸców z Ukrainy, przede wszystkim z ogarniętego wojnš Donbasu.

Czaputowicz dodał jednak również, że Polska przyjęła 2,7 tys. migrantów przysłanych do kraju przez Europę Zachodniš. Według minister nie chcieli oni zostać w Polsce z powodu "niskiej stopy życiowej".

Do sprawy odniósł się w oœwiadczeniu resort Czaputowicza. "Od 2015 r. do końca 2017 r. przeprowadzono efektywne transfery ok. 3,7 tys. osób" - wyjaœniał MSZ, zastrzegajšc, że "wypowiedŸ szefa polskiej dyplomacji nie dotyczyła mechanizmu przymusowej relokacji obywateli państw trzecich". "Polska konsekwentnie sprzeciwia się temu rozwišzaniu" - zaznaczył resort dyplomacji w komunikacie, opublikowanym na Twitterze.

O słowa ministra Czaputowicza został zapytany przez reportera dziennika "Polska The Times" Janusz Korwin-Mikke, lider partii Wolnoœć. - Wyglšda na to, że PiS po raz kolejny okłamało ludzi. Zasadniczo iloœć imigrantów jest bez znaczenia, bo to wychodzi po jednym na gminę, więc nie ma o czym mówić - stwierdził polityk, dodajšc, że "w ogóle nie ma sprawy", ponieważ ewentualnie przyjęci uchodŸcy "po dwóch tygodniach ucieknš do Niemiec".

Korwin-Mikke zaznaczył jednak, że "metoda jest niedopuszczalna". - Niedopuszczalne jest, że zamiast przyjmować po jednej gminie, to się robi jakieœ obozy dla tych ludzi. No to jak tak, to wsadŸmy ich do Oœwięcimia, akurat jest wolny, więc można by ich tam trzymać, żeby nie uciekli do Niemiec. No tak być nie może - mówił polityk.

- Niemcy nam grożš, że będš dokładały po dziesięć tysięcy euro grzywny za każdego imigranta, który do nich ucieknie. To co mamy zrobić? Strzelać do nich, jak będš chcieli Odrę przepłynšć? - pytał Korwin-Mikke.