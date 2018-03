Izrael: W Tel Awiwie protestują przeciw deportacji imigrantów

Izrael: W Tel Awiwie protestujš przeciw deportacji imigrantów AFP

Ok. 25 tysięcy osób zebrało się na placu Icchaka Rabina w Tel Awiwie w sobotni wieczór, by protestować przeciwko planom rzšdu zakładajšcym deportację z kraju ok. 40 tys. afrykańskich imigrantów.

