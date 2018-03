Bangladesz: ONZ chce chronić uchodźców przed słoniami AFP

Co najmniej 10 muzułmańskich uchodŸców zostało stratowanych przez dzikie słonie w Bangladeszu, dokšd uciekło z Birmy, przed przeœladowaniami ze strony tamtejszych władz, ok. 700 tys. muzułmanów Rohingya. Obozy dla uchodŸców w Bangladeszu znajdujš się na trasach migracji słoni - zauważa "The Wall Street Journal".

