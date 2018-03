Kanclerz Austrii chce zawracać migrantów do Afryki

O możliwym rozwišzaniu kryzysu migracyjnego mówił kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Jego zdaniem nie ma sensu dłużej mówić o systemie relokacji.

W lipcu Austria obejmie rotacyjnš prezydencję Unii Europejskiej. Kanclerz Sebastian Kurz już zapowiedział, że wiodšcym tematem ich prezydentury będzie zapobieganie dalszym falom imigrantów napływajšcych z Afryki i Bliskiego Wschodu.

- Nasz cel jest bardzo jasny - aby w Europie nie było wyłšcznie dyskusji o programie relokacji, tylko żeby w końcu zmienić temat i skupić się na zabezpieczeniu zewnętrznych granic - powiedział Kurz.

Zdaniem lidera konserwatywnej OeVP nie ma już miejsca na dyskusje o relokacji, a potrzebne jest znalezienie nowych rozwišzań. - Sama tylko ochrona granic nie rozwišże kwestii migracyjnej, ale rozstrzygajšcš kwestiš jest to, co się dzieje z uratowanymi ludŸmi - czy sš sprowadzani do Europy Œrodkowej, czy odsyłani do krajów pochodzenia lub innych bezpiecznych rejonów - dodał kanclerz Austrii.

Zdaniem Kurza jednym z rozwišzań jest zawracanie do Afryki osób, które zostały uratowane na Morzu Œródziemnym.