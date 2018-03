Węgry chcą współpracować z Austrią i Włochami ws. migrantów

Dragan Tatic/ minoritenplatz8 [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Flickr

Węgry zamierzajš œciœlej koordynować politykę wobec uchodŸców z Austriš i Włochami po tym, jak wybory w tych dwóch ostatnich krajach zwiększyły obecnoœć w parlamentach partii antyimigranckich.

Peter Szijjarto, węgierski minister spraw zagranicznych, ocenił w poniedziałek, że podejœcie do migracji wiedeńskiego rzšdu i centroprawicy we Włoszech jest bardzo podobne do prezentowanego przez państwa œrodkowoeuropejskie.

- Oczywiste jest więc, że będziemy w przyszłoœci współpracować - powiedział w Szijjarto wywiadzie dla agencji Reuters.

- To nie jest przeciwko zachodniej częœci Europy, to jest przeciwko migracji i jest to w naszym interesie, ponieważ bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu - dodał.

W Austrii kanclerz Sebastian Kurz utworzył koalicję z Partiš Wolnoœci po ubiegłorocznych wyborach. Kampania przed nimi została zdominowana przez temat migracji. Po głosowaniu Austria stała się jedynym państwem na zachodzie Europy ze skrajnie prawicowym ugrupowaniem w rzšdzie.

Kurz zapowiedział w pištek, że Austria planuje wykorzystać w tym roku swojš prezydencję w Unii Europejskiej m.in. do zapobieżenia kolejnym falom uchodŸców przybywajšcych do Europy. Pod koniec stycznia zobowišzał się do zacieœnienia współpracy z Węgrami, po spotkaniu z Viktorem Orbanem.

Orban jest jednym z najtwardszych polityków antyimigracyjnych w Unii Europejskiej. Obecnie dzięki ostremu w zakresie migracji programowi wyborczemu ma zamiar wygrać trzeciš kadencję na stanowisku szefa węgierskiego rzšdu. Wybory odbędš się 8 kwietnia.

We Włoszech rzšdzšca centrolewicowa Partia Demokratyczna przegrała z antyestablishmentowymi i prawicowymi partiami, które w kampanii również kładły spory nacisk na kwestie dotyczšce uchodŸców. Migracja nie stanowi jednak dla nich wystarczajšcego spoiwa, a wyniki wyborów doprowadziły do "zawieszonego" parlamentu bez większoœci.