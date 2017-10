Waszczykowski: Przymusowa migracja? Niepojęte

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oświadczył po rozmowie z szefem dyplomacji Włoch Angelino Alfano w Palermo, że przedstawił mu stanowisko Polski wobec kwestii relokacji i spotkał się ze zrozumieniem. - Wyjaśniliśmy te kwestie - oświadczył Alfano.

Minister Waszczykowski poinformował po spotkaniu ze swym włoskim odpowiednikiem, że rozmawiali na temat relokacji uchodźców, o czym mówił też w poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera". Do Palermo polski minister przybył na Śródziemnomorską Konferencję OBWE poświęconą kwestiom migracji.

- Jest niepojętą dla nas rzeczą, że w XXI-wiecznej Europie instytucja, która chce być postępowa, proponuje państwom, emigrantom przesiedlenia na siłę do krajów, do których nie chcą się udać - stwierdził szef polskiego MSZ po spotkaniu w Pałacu Normanów w Palermo.

Waszczykowski dodał, że Alfano zna to stanowisko od dawna i przeczytał wywiad z nim we włoskiej gazecie. Alfano rozumie nasze intencje i nasze wyjaśnienia, nasze interesy - zauważył.

- Jednocześnie minister Alfano ma świadomość tego, że Polska uczestniczy w programach mających na celu to, by regulować migrację z południa. Ostatnio wpłacamy znaczące pieniądze na Fundusz Afrykański, do banku inwestycyjnego - podkreślił minister. Wyraził przekonanie, że jest to poważny wkład.

- Jesteśmy też gotowi rozszerzyć naszą obecność w różnego rodzaju misjach, na przykład unijnej agencji Frontex czy innych misjach, natowskich lub Unii Europejskiej. Te misje muszą być skoordynowane, muszą mieć sens, muszą być nakierowane na to, aby wstrzymać migrację, a nie ją wzmagać, jak do tej pory, ponieważ ratując rozbitków czy migrantów na morzu raczej ściągano ich jeszcze więcej do Europy - oświadczył Waszczykowski.

Zaznaczył, że misje te muszą być też skoordynowane z polityką wobec Libii i innych państw afrykańskich, by "tam rozwiązywać kwestie, które generują masowe migracje".

- Ta polityka musi być też skoordynowana z procesem pokojowym w Syrii, by ten konflikt wygasić i nie tylko doprowadzić do zmniejszenia migracji, ale również do powrotu uchodźców syryjskich, kurdyjskich i irackich - wyjaśnił.

Waszczykowski powiedział, że w rozmowie z włoskim ministrem spraw zagranicznych przypominał, iż "Polska jest otwarta wobec migrantów ze Wschodu i że gościmy ponad milion Ukraińców".

- Jeśli omawiamy kwestię migracyjną w Europie, to musimy objąć ją w szerokim kontekście, a nie tylko koncentrować się na migracji z południa, z Afryki i z Bliskiego Wschodu, ale również brać pod uwagę kontekst wschodni i olbrzymią presję ze strony takich krajów, jak Białoruś. I to zostało przyjęte ze zrozumieniem - dodał minister.

Wyraził opinię, że sprawa uchodźców nie ma negatywnego wpływu na dwustronne relacje, bo - jak wskazał - "fakty temu przeczą". Odnotował spotkania na wysokim szczeblu, wizytę prezydenta Andrzeja Dudy we Włoszech i to, że władze w Polsce czekają na wizytę prezydenta Sergio Mattarelli. Trwają też przygotowania do konsultacji międzyrządowych - zauważył.

Ponadto Waszczykowski położył nacisk na to, że Alfano znalazł czas na kilkakrotne spotkania z nim w poniedziałek, mimo, iż gości przedstawicieli 57 państw przybyłych na konferencję OBWE. - To wszystko przeczy temu, że jest jakiś cień na relacjach polsko-włoskich - ocenił.

Minister Alfano zapytany przez PAP, czy rozumie polskie stanowisko w sprawie relokacji, odparł, że wyjaśnił tę kwestię z szefem polskiej dyplomacji. Alfano zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę polsko-włoską i wyraził zadowolenie, że rano w poniedziałek miał zaszczyt uczestniczyć, razem z polskim ministrem, w ceremonii odsłonięcia tablicy poświęconej Karolowi Szymanowskiemu przed Teatro Massimo w Palermo.