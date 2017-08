Ambasada Szwecji reaguje na materiał "Wiadomości"

Jak przekonać szefa do awansu?

Z sondy, o której mowa, wynika że 98 proc. Szwedów popiera politykę polskiego rządu, który odmawia relokacji uchodźców z obozów w Grecji i we Włoszech.

Ambasada Szwecji zwraca jednak uwagę, że mowa o sondzie internetowej, która "odzwierciedla jedynie opinię osób, które odwiedziły stronę portalu".

"Wysoce wątpliwe jest, by wymieniony poziom poparcia odzwierciedlał rzeczywistość, gdyż jak podaje zajmująca się badaniem opinii publicznej szwedzka agencja Sifo, nie istnieją żadne badania opinii publicznej na temat wsparcia obywateli Szwecji dla polityki polskiego rządu" - czytamy w komunikacie szwedzkiej ambasady.

Szwedzcy dyplomaci wyjaśniają też czym sonda różni się od sondażu. "Sondaże prowadzi się na tzw. reprezentacyjnej grupie, dzięki czemu ich wyniki można odnieść do całego społeczeństwa. W przypadku sond sytuacja taka nie zachodzi".

W komunikacie czytamy też, że według badań Eurobarometru 76 proc. Szwedów poparło politykę migracyjną UE, a 90 proc. wyraziło poparcie dla udzielania pomocy uchodźcom (badania z maja).

"Nyheter Idag" to szwedzki portal określany jako "prawicowo populistyczny" oraz "przykład prawicowych mediów alternatywnych". Portal popiera antyimigrancką partię Szwedzcy Demokraci.

Rząd PO-PSL zobowiązał się do przyjęcia 7 tys. uchodźców z obozów we Włoszech i w Grecji. Do tej pory Polska nie przyjęła jednak żadnego uchodźcy, a rząd PiS odmawia wywiązania się z tych zobowiązań sprzeciwiając się przymusowej relokacji uchodźców.