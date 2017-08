MSWiA odpowiada Komisji Europejskiej: Konsekwentne "nie" dla relokacji

Jak przekonać szefa do awansu?

Polskie stanowisko przekazało w środę w komunikacie MSWiA.

- Polska konsekwentnie podtrzymuje stanowisko sprzeciwiające się mechanizmowi relokacji. To rozwiązanie jest błędne i zagraża bezpieczeństwu. Po raz kolejny podkreślam, że bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego – wskazał Błaszczak, cytowany w komunikacie resortu.

Jak podano, szef MSWiA podpisał kolejną odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące nieprzyjmowania imigrantów do Polski.

Zdaniem MSWiA Komisja nie wzięła pod uwagę argumentacji strony polskiej. W dokumencie wskazane zostały systemowe braki w mechanizmie wykonywania decyzji o relokacji, które nie pozwalają na zapewnienie odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa. Resort uważa, że mechanizmy weryfikacyjne są niewystarczające.

W opinii ministerstwa, Komisja Europejska nie ustosunkowała się w swojej korespondencji do wielu przytoczonych przez Polskę w swojej poprzedniej korespondencji argumentów. - Może to świadczyć o dogmatycznym podejściu do zajętego wcześniej stanowiska m.in sprawie mechanizmu relokacji uchodźców – oceniono.