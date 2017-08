Hiszpania: Na Morzu Śródziemnym uratowano 339 migrantów

Trzy hiszpańskie jednostki przetransportowały uchodźców do miejscowości Tarifa leżącej nad Cieśniną Gibraltarską. Zajmują się nimi pracownicy Czerwonego Krzyża.

Migranci pochodzą z państw Afryki Subsaharyjskiej i Maghrebu. Hiszpańskie media informują, że akcja ratunkowa trwała od wtorkowego wieczora do środy rano.

Dziennik "El Pais" zauważa, że w środę padł tegoroczny rekord, jeśli chodzi o liczbę migrantów uratowanych jednego dnia przy hiszpańskich wybrzeżach. Poprzedni rekord odnotowano 15 czerwca, gdy jednego dnia uratowano 294 osoby.

W zeszłym tygodniu Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) poinformowała, że możliwe jest, iż w tym roku liczba migrantów, którzy dotrą do Hiszpanii drogą morską, przewyższy liczbę migrantów przypływających do Grecji.

Według danych IOM do 6 sierpnia do Hiszpanii drogą morską dotarło 8183 migrantów, czyli ponad trzy razy więcej niż odnotowano w tym samym okresie w 2016 roku (2500 osób). Od początku roku 120 migrantów zginęło, próbując dostać się do Hiszpanii, podczas gdy w 2016 roku było to 128 osób.