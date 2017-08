Międzynarodowa organizacja przestrzega przed napływem migrantów do Hiszpanii

Od początku roku do Hiszpanii drogą morską dotarło ponad 9 tys. migrantów, przewyższając łączną liczbę imigrantów, którzy przybyli do tego kraju w 2016 r. - podaje organizacja. Prognozuje się, że liczba migrantów przybywających do Hiszpanii w bieżącym roku w porównaniu z 2016 r. ma być dwukrotnie większa.

To nadal o wiele mniej niż w 2006 roku, gdy drogą morską do Hiszpanii przybyło prawie 40 tys. migrantów.

W 2016 roku 128 osób zginęło podczas przeprawy do Hiszpanii, podczas gdy na morzu od początku roku 2017 zginęło 121 osób.

- Naszym zdaniem (...) Hiszpania przechodzi obecnie przez to, czego na początku 2015 r. doświadczała Grecja czy jeszcze wcześniej Włochy - powiedział podczas briefingu w Genewie rzecznik IOM Joel Millman.

Łodzie, którymi migranci przypływają do Hiszpanii, są znacznie mniejsze i przewożą mniej osób, niż te, które zmierzały do Włoch z Libii czy z Turcji do Grecji, ale przybywają każdego dnia - dodał.

Jeśli napływ imigrantów będzie wzrastał w obecnym tempie, może to doprowadzić do "sytuacji krytycznej" - ostrzegł Millman. Dodał, że w tym przypadku będzie to związane z koniecznością zwiększenia pomocy.

- Według naszych aktualnych szacunków 9 proc. osób zmierzających do Hiszpanii to dzieci - podała Sarah Crowe z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Zgodnie z danymi IOM od początku roku drogą morską do Europy przybyło 119 069 migrantów i uchodźców. 83 proc. z nich przypłynęło do Włoch. Pozostali przybyli do Grecji, na Cypr i do Hiszpanii. W ub.r. do europejskich brzegów w tym samym okresie przybiło 266 423 osób.