Dania nie deportuje 13-latki. Na razie

Duńska Partia Ludowa porównana do Ku-Klux-Klanu

Wcześniej odrzucono wniosek o prawo pobytu w Danii nastolatki, która chciała pozostać w Danii w ramach reunifikacji z przebywającą tam matką i duńskim ojczymem - informuje TV Midtvest. - Możemy odetchnąć z ulgą - powiedział po decyzji Duńskiej Służby Imigracyjnej zawieszającego deportację prawnik dziewczyny Jacob Engelbrechtsen.

Teraz Yiming może pozostać w Danii do czasu ostatecznej decyzji w jej sprawie. To z kolei może zająć - według szacunków prawnika - ok. siedmiu miesięcy.

Sprawa wywołała duże emocje w Danii. Duńska Służba Imigracyjna uznała, że Yiming nie będzie w stanie "nawiązać odpowiednio silnej więzi z Danią, która jest niezbędna do skutecznej integracji".

- To wbrew zdrowemu rozsądkowi, że coś takiego robi się młodej dziewczynie - oburzał się ojczym nastolatki Kjeld Gaard-Frederiksen w rozmowie z TV2.

W obronie 13-latki chcieli też wystąpić koledzy i koleżanki z klasy, którzy planowali rozpoczęcie strajku, gdyby decyzja o deportacji została podtrzymana - podaje TV2.

Sama 13-latka przyznaje, że jest przerażona całą sytuacją. - Boję się, że będę musiała opuścić matkę - powiedziała w rozmowie z duńską stacją telewizyjną.