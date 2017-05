Bochenek: premier jasno mówiła, że problem migracji powinien być rozwiązywany poza granicami UE

Witold Waszczykowski w "Times of Malta" o relokacji uchodźców

Bochenek powiedział na briefingu w Sejmie, że chciałby poinformować polityków PO, m.in. szefa klubu Platformy Sławomira Neumanna, który - według niego - sugeruje, iż polski rząd powinien dążyć do tego, aby kryzys migracyjny był rozwiązywany poza granicami UE, że premier Beata Szydło "była jednym z pierwszych premierów europejskich, który bardzo głośno na forum Rady Europejskiej podnosił te kwestie".

"I bardzo jasno pani premier Beata Szydło mówiła, iż problem migracji powinien być rozwiązywany poza granicami UE i że polski rząd, który jest tworzony przez PiS, nigdy nie zgodzi się na to, aby KE odgórnie narzucała nam jakiekolwiek kwoty uchodźców" - powiedział.

Jak dodał, to było w opozycji do tego, co mówiła przez wiele lat PO, która bezwzględnie i w sposób bardzo otwarty godziła się z polityką KE, z polityką UE, która bardzo jasno chciała narzucić kwoty uchodźców poszczególnym państwom członkowskim.

Według niego, PO deklarowała w sposób otwarty m.in., iż "iż przyjmie de facto każdą ilość imigrantów islamskich nie biorąc pod uwagę kwestii bezpieczeństwa".