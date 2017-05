Mariusz Błaszczak: Gdyby rząd PiS nie zmienił decyzji o przyjęciu uchodźców, doszłoby do tragedii

- Platforma Obywatelska kpi sobie z Polski i Polaków. To przecież rząd Ewy Kopacz podjął decyzję o przyjęciu tysięcy uchodźców do Polski. Ta decyzja zapadła przy złamaniu solidarności Grupy Wyszehradzkiej. To jest kpina z bezpieczeństwa polski i Polaków. Gdyby ta decyzja nie została zmieniona przez obecny rząd, doszłoby do takich tragedii, jakie miały miejsce w Berlinie, Sztokholmie, Paryżu w Nicei czy w Brukseli - powiedział Błaszczak.

Dodał, że obecny rząd pomaga uchodźcom "tam, gdzie są uchodźcami", a nie otwiera granice "na muzułmańskich uchodźców".

- Wspieramy naszych partnerów unijnych uszczelniając granice zewnętrzne UE. Kontyngent polskiej Straży Granicznej dziś jest na granicy macedońsko-greckiej, był na granicach bułgarsko-tureckiej, węgiersko-serbskiej, słoweńsko-chorwackiej. A więc jesteśmy aktywni, bo tak postrzegamy solidarność europejską; inaczej niż to robił rząd PO - dodał minister SW.

We wtorek szef PO Grzegorz Schetyna powiedział TVP Info, że Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców. - Jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski – powiedział lider Platformy.

W środę Schetyna na konferencji prasowej w Sejmie powiedział, "nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów".

- Jesteśmy za tym, żeby Polska, tak jak Unia Europejska, angażowała się w humanitarną pomoc ofiarom wojen, to jest aktywność, którą polski rząd wcześniej prowadził, (...) nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów - mówił Schetyna.

Jak ocenił, polski rząd musi być aktywny w Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemu uchodźców.

Szef klubu PO Sławomir Neumann powiedział w rozmowie z PAP, że uchodźcom, czy imigrantom należy pomagać, ale poza granicami Polski – w obozach lub miejscach, gdzie najłatwiej będzie im się zasymilować. Polityk podkreślił, że decyzja sprzed dwóch lat o relokacji 120 tysięcy uchodźców, nie została zrealizowana przez Unię.

- Nie było żadnego potem podziału i zaczynają się negocjacje od nowa – ocenił Neumann.

- Dzisiaj uważamy, że powinniśmy pomagać uchodźcom, imigrantom – legalnym i nielegalnym – w miejscach, w których mają najłatwiej do asymilacji, także w obozach, które są w krajach przygranicznych, albo wręcz w odsyłaniu nielegalnych imigrantów, którzy nie są uchodźcami z terenów wojennych, tylko imigrantami ekonomicznymi – powiedział Neumann.

W 2015 roku rząd Ewy Kopacz zaakceptował unijną decyzję o podziale uchodźców, docierających do Europy. Ogólnie rozdzielonych miało zostać 120 tys. osób. Polsce miało przypaść ponad 6 tys. uchodźców.

