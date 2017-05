Szwecja: Syryjczycy największą mniejszością narodową

Sztokholm

W Szwecji już nie Finowie a Syryjczycy stanowią największą grupę obcokrajowców - wynika z najnowszych danych szwedzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (SCB). - To historyczna zmiana - komentuje analityk SCB Tomas Johansson.