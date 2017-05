Niemcy: Miasto nagrodzone za integrację uchodźców

- Wierzymy, że integracja udaje się najlepiej tam, gdzie ludzie otwierają się na siebie nawzajem - podkreśliła szefowa niemieckiego rządu podczas uroczystości w urzędzie kanclerskim w Berlinie. Spotkania twarzą w twarz to motor napędzający integrację - dodała.

Integracja to zadanie długoterminowe i wymagające wysiłku, jeśli jednak się powiedzie, może wzmocnić Niemcy - oceniła Merkel.

Wyróżnienie, które zostało powołane do życia przez rząd Merkel w maju 2016 roku i z którym wiąże się nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. euro, otrzymała 17-tysięczna miejscowość Altena w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Miasteczko to "wzorcowo połączyło różne narzędzia integracyjne" - podkreśliło jury w uzasadnieniu.

W skład pięcioosobowego gremium weszli ekspert ds. islamu Ahmad Mansour oraz niemiecki aktor pochodzenia austriacko-tunezyjskiego Elyas M'Barek.

Burmistrz Alteny Andreas Hollstein, który należy do tej samej co Merkel partii CDU, podziękował kanclerz za to, że "nie pozwoliła, by krytycy odwiedli ją od przyjętej polityki uchodźczej". Celem jest uczynienie z uchodźców obywateli - zaznaczył.

Jak napisano na stronie rządu niemieckiego, w Altenie w pobliżu ratusza powstało biuro ds. integracji, ale o integrację nowo przybyłych dbają też działający społecznie "opiekunowie". Tego rodzaju zaangażowanie jest kluczowe - oceniła Merkel.

Znany z otwartego podejścia do uchodźców Hollstein dostawał według mediów obraźliwe e-maile. W październiku 2015 roku w Altenie dwaj mężczyźni podpalili dom, bo nie chcieli mieć uchodźców jako sąsiadów - pisze agencja dpa.

Od 2015 roku do Niemiec przyjechało ponad milion imigrantów z zamiarem ubiegania się o azyl. Merkel była wielokrotnie krytykowana za politykę otwartych drzwi, na jaką zdecydowała się u szczytu kryzysu migracyjnego w 2015 roku.