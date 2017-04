Turcja: Umowa z UE w sprawie migracji może być zawieszona

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Istnieją obawy, że Turcja może ponownie rozpatrzyć lub zawiesić wszystkie elementy porozumienia z UE w sprawie zahamowania fali migracyjnej, jeśli wizy dla Turków nie zostaną zniesione.

Udzielając wywiadu tureckiej telewizji A Haber minister Cavusoglu powiedział, że porozumienie migracyjne i liberalizacja reżimu wizowego są ze sobą powiązane. Dodał również, że Turcja ma prawo do zawieszenia umowy jeśli jedno z jej założeń nie jest realizowane.

Porozumienie między UE i Turcją przewiduje wydalanie do tego kraju wszystkich migrantów, którzy nielegalnie przedostali się do Grecji przy czym za każdego odesłanego syryjskiego uchodźcę może udać się legalnie i bezpośrednio do UE z Turcji inny Syryjczyk. UE zgodziła się także na pomoc finansową i zniesienie wiz unijnych dla obywateli Turcji.