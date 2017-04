Fundacja Bertelsmanna: Wśród Niemców spada gotowość do przyjmowania uchodźców

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Ogromna większość ankietowanych opowiedziała się za relokacją uchodźców do innych krajów.

Od 2015 roku do Niemiec przyjechało 1,2 mln uchodźców, głównie z Syrii, Afganistanu i Iraku. "Wiele osób uważa, że doszliśmy do granicy obciążeń, jakim mogą podołać Niemcy. Gotowość do przyjmowania dalszych uchodźców wyraźnie spada" - czytamy w opublikowanym w piątek raporcie. "Nastroje w społeczeństwie ulegają zmianie" - ocenił szef Bertelsmanna Joerg Draeger.

Równocześnie o 5 pkt. proc., do 81 proc., wzrósł odsetek osób domagających się "sprawiedliwego" podziału uchodźców pomiędzy kraje Unii Europejskiej. - Niemcy spoglądają z satysfakcją na minione lata, kiedy tak przyjaźnie przyjęli tak wielu uchodźców. Teraz mówią jednak: kolej na inne kraje - powiedział Draeger.

88 proc. pytanych uważa, że uchodźcy powinni jak najszybciej otrzymać pozwolenie na pracę; 77 proc. popiera ich szybką integrację.

Raport Bertelsmanna potwierdził różnice w podejściu do problemu uchodźców między mieszkańcami wschodnich Niemiec, czyli byłej NRD, a zachodniej części kraju. Na wschodzie Niemiec tylko 33 proc. uczestników ankiety powiedziało, że uchodźcy przyjmowani są z otwartymi ramionami, natomiast na zachodzie taką opinię wyraziło 65 proc. pytanych.

Na zlecenie fundacji Bertelsmanna sondaż przeprowadził w styczniu 2017 roku instytut Kantar Emnid. W ankiecie uczestniczyło 2014 osób powyżej 14. roku życia.