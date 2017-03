Finlandia: Irańczyk i Afganka wybrani "uchodźcami roku"

UE: Sankcje za wrogość do uchodźców

Bahar Mozaffari mieszka obecnie w fińskim Espoo, a Ramin Akhi - w Oulu. Rada ds. Uchodźców uhonorowała ich za bycie aktywnymi członkami lokalnych społeczności. Przedstawiciele Rady podkreślają, że laureaci nagrody są "doskonałym przykładem na to, jak imigranci, którzy dotrą do Finlandii, mogą szybko odnaleźć się w społeczeństwie i wspierać innych (imigrantów) w integracji z Finami".

- Pragnę zachęcać imigrantki, by wiodły w Finlandii samodzielne życie, by znalazły miejsce w fińskim społeczeństwie i podjęły pracę - mówi 39-letnia Bahar Mozaffari, która przybyła do Finlandii w 2006 roku. W Iranie groziły jej prześladowania ze względu na zaangażowanie w działania organizacji broniącej praw kobiet.

Dziś Mozaffari pracuje jako specjalista ds. imigracji w Centrum Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Środowiska w Uusimaa.

Z kolei 30-letni Ramin Akhi podkreśla, że chce wspierać uchodźców w ich staraniach o zdobycie wyższego wykształcenia, które umożliwi im wykorzystanie w pełni ich potencjału.

Akhi jest dentystą, absolwentem Uniwersytetu w Oulu. Do Finlandii trafił jako uchodźca w 2005 roku (wcześniej jego rodzina uciekła z Afganistanu na Kubę).

Fińska Rada ds. Uchodźców liczy 50 lat. Przedstawiciele Rady podkreślają, że przyznawana przez nią nagroda ma zwrócić uwagę Finów na uchodźców, którym udało się z powodzeniem zintegrować z fińskim społeczeństwem.