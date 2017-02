Węgry: Amnesty International protestuje przeciwko planom umieszczenia uchodźców w kontenerach

Rzecznik AI Aron Demeter napisał w komunikacie, że zapowiedź Lazara stanowi "kolejny, nadzwyczaj niepokojący krok w ramach trwających od dawna prób rządu węgierskiego, by penalizować i demonizować bezbronnych ludzi".

Lazar oświadczył, że rząd Węgier chce przywrócić system zatrzymywania osób ubiegających się o azyl. Zapowiedział, że rząd zleci w tym celu nowelizację czterech ustaw.

Zgodnie z propozycją rządu w czasie sytuacji kryzysowej spowodowanej masową imigracją zostanie wyznaczone obowiązkowe miejsce przebywania dla osób, które zwrócą się do państwa węgierskiego o azyl. Według słów Lazara miejscem tym byłaby granica państwowa, gdzie postawiono by kontenery zdolne pomieścić 200-300 osób. W nich imigranci musieliby pozostać do czasu rozpatrzenia ich wniosków.

Demeter oznajmił, że jeżeli nowelizacja zostanie przyjęta, będzie to złamanie prawa unijnego oraz genewskiej konwencji dotyczącej statusu uchodźców.

W komunikacie AI zacytowała opinię wicedyrektora organizacji na teren Europy Gauri van Gulika, zdaniem którego propozycja rządu węgierskiego, by "zamykać mężczyzn, kobiety i dzieci w obozie kontenerowym na całe miesiące", to "kolejny przykład pokazujący, dlaczego Unia Europejska powinna zdecydowanie wystąpić wobec łamiących unijne i międzynarodowe prawo, skandalicznych posunięć rządu węgierskiego".

We wrześniu 2016 r. rząd Węgier przedłużył do 8 marca 2017 r. roku stan kryzysowy, wprowadzony rok wcześniej z powodu masowego napływu uchodźców.

W 2015 r. Węgry stały się głównym krajem tranzytowym dla uchodźców i imigrantów usiłujących dotrzeć do Europy Zachodniej. Do momentu wzniesienia przez władze ogrodzenia na granicy z Serbią i Chorwacją w 2015 r. na Węgry dostało się ponad 378 tys. migrantów.

Obecnie napływ uchodźców znacznie zmalał, ale wciąż przedostają się oni na Węgry w pewnej liczbie, głównie przez granicę z Serbią.