HRW: Pakistan wymusza wydalanie afgańskich uchodźców, UNHCR współwinny

W drugiej połowie ubiegłego roku ponad pół miliona Afgańczyków, czasami od kilkudziesięciu lat przebywających w Pakistanie, powróciło do swojego kraju zniszczonego w wyniku wojny. W związku z działaniami zbrojnymi i innymi aktami przemocy rekordowe ponad 500 tysięcy cywilów zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów w Afganistanie tylko w 2016 roku.

HRW uważa, że podwajając w czerwcu 2016 roku zasiłek dla osób powracających z Pakistanu z 200 do 400 dolarów na osobę, Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) "skutecznie promowało repatriację Afgańczyków" i stało się "wspólnikiem łamania" ich praw.

"Wysoki Komisarz ds. Uchodźców milczał w sprawie wydalania (uchodźców) na dużą skalę, ani razu nie krytykując faktu, że wiele z tych repatriowanych osób ucieka przede wszystkim z powodu nadużyć ze strony policji (...), ani nie potępiając postawy Pakistanu sprzecznej z prawem międzynarodowy" - podkreśla HRW w raporcie zatytułowanym "Przymus Pakistanu, współudział ONZ: masowe wydalanie afgańskich uchodźców".

"Zamiast tego agencja (ONZ) mówiła publicznie o wspomaganej dobrowolnej repatriacji" - wskazuje mająca siedzibę w Nowym Jorku organizacja praw człowieka.

HRW cytuje wypowiedź 26-letniego Afgańczyka, który powrócił do Kabulu ze swoją żoną i dwojgiem dzieci: "W lipcu ubiegłego roku jedenastu żołnierzy i policjantów przyszło do nas o 3 nad ranem. Wyrzucili wszystkie nasze rzeczy na ziemię (...), następnie ukradli nam pieniądze i kazali opuścić Pakistan".

Przedstawiciele UNHCR w Pakistanie odrzucają oskarżenia, twierdząc, że "różne czynniki" zachęcają do masowych powrotów, w tym "wezwania do powrotu ze strony afgańskiego rządu". "UNHCR nie przestaje informować Afgańczyków o ich prawach, interweniując w niejasnych przypadkach" - zakomunikowano.

Władze w Islamabadzie na razie nie zareagowały na raport HRW. Pakistan, który od czterech dekad przyjmuje uchodźców z Afganistanu, nalega na wszelkie możliwe sposoby, aby powrócili oni do siebie, nawet jeśli niektórzy z nich nigdy nie mieszkali w kraju pochodzenia. Pakistańskie władze jasno dają do zrozumienia, że chcą, aby podobne do ubiegłorocznych liczby afgańskich uchodźców powróciły do swego kraju maksymalnie do grudnia 2017 roku.

W drugiej połowie 2016 roku do opuszczenia Pakistanu zostało zmuszonych prawie 365 tysięcy z ok. 1,5 mln oficjalnie zarejestrowanych afgańskich uchodźców w tym kraju - precyzuje HRW. Według tej organizacji jest to "największa przymusowa repatriacja na świecie w ciągu ostatnich lat". Jednocześnie do Afganistanu powróciło ponad 200 tysięcy z ok. 1 mln Afgańczyków nielegalnie przebywających w Pakistanie.