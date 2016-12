Niemcy: Ok. 55 tys. migrantów dobrowolnie wróciło do swoich krajów

Przymusowo wydalono z Niemiec w tym czasie znacznie mniej, bo ok. 25 tys. osób.

Dobrowolny powrót jest rozwiązaniem korzystniejszym zarówno dla migranta, jak i dla państwa niemieckiego - zauważa "SZ". "(Powroty) odbywają się w bardziej humanitarny sposób, gdyż ludzie nie są w nocy zabierani przez policję, lecz podejmują świadomą decyzję i mogą przygotować się do wyjazdu. Ponadto takie osoby nie są karane kilkuletnim zakazem ponownego wjazdu. Z kolei dla władz oznacza to oszczędności. Kto wyjedzie do swojego kraju, lecz później wróci do Niemiec, musi z zasady oddać pieniądze, które dostał od państwa niemieckiego na powrót" - podkreśla gazeta.

Większość migrantów, którzy w tym roku dobrowolnie wrócili do swoich krajów, to mieszkańcy państw zachodnich Bałkanów, którzy nie mają szans na pozwolenie na długotrwały pobyt w Niemczech i w ten sposób uprzedzili swoją przymusową deportację.

Najliczniejsza grupa to Albańczycy, których 15 tys. wyjechało z Niemiec. Na kolejnych miejscach są mieszkańcy Serbii, Kosowa i Iraku - po 5 tys. osób. Znacząco wzrosła liczba osób wracających przede wszystkim do Afganistanu, Iranu i Iraku; do Afganistanu wróciło ponad 3,2 tys. ludzi, czyli 10-krotnie więcej niż rok wcześniej.

Migranci decydujący się na dobrowolny powrót mają zapewnioną od państwa niemieckiego pomoc finansową, obejmującą koszty podróży, wydatki w podróży i środki na rozpoczęcie nowego życia w ojczyźnie, których wysokość zależy od kraju pochodzenia i wieku dzieci należących do wracającej rodziny.

"SZ" podaje, że rząd Niemiec zamierza zwiększyć wsparcie finansowe dla takich osób. W lutym ministerstwo spraw wewnętrznych uruchomi program, w ramach którego migranci będą otrzymywali dodatkowy "pakiet na start" tym wyższy, im wcześniej zdecydują się na powrót. I tak pięcioosobowa rodzina, który zdecyduje się na powrót, nie czekając na negatywny wynik procedury azylowej, może liczyć na 4,2 tys. euro dodatkowej pomocy.

Ponadto niemieckie ministerstwo ds. współpracy gospodarczej i rozwoju zamierza w pierwszym kwartale 2017 roku uruchomić program "Migracja i rozwój" dla dobrowolnie wyjeżdżających migrantów. W ramach tego programu migrantom będą oferowane konsultacje i pomoc w reintegracji w ich kraju. Początkowo program ma być kierowany do przebywających w Niemczech osób z Maroka, Tunezji, Nigerii, a także Kosowa, Serbii i Albanii. Program ten ma stanowić uzupełnienie projektów rozwojowych, na których finansowanie rząd w Berlinie przeznaczył 150 mln euro przez najbliższe trzy lata.

Oprócz tego oferowane są dodatkowe programy wsparcia, np. dla osób, które po powrocie chcą w swoim kraju otworzyć sklep i przedstawią dobry biznesplan.