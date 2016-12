PAH rozpoczyna akcję pomocy dla uchodźców z oblężonego Mosulu

Walki o Mosul, drugie co do wielkości miasto Iraku i ostatni duży ośrodek miejski w tym kraju, kontrolowany przez bojowników ISIS, trwają od połowy października. Ciężkie starcia i bombardowania spowodowały, że z miasta uciekło już prawie 80 tys. cywili.

Polska Akcja Humanitarna, we współpracy z lokalną organizacją i czeską Caritas, obejmie wsparciem ponad 800 rodzin, które opuściły miasto. Żywność, woda czy środki higieniczne trafią w sumie do ok. 5 tys. najbardziej potrzebujących osób - poinformowała PAP Bogna Różyczka z PAH.

"Sytuację tych osób dodatkowo utrudnia zima – padające deszcze i coraz niższe temperatury. W tymczasowych schronieniach i niewykończonych budynkach coraz więcej osób choruje. W szczególnie trudnej sytuacji są dzieci i osoby starsze" - podkreśliła.

Działania Polskiej Akcji Humanitarnej można wesprzeć m.in. poprzez wpłaty na konto: 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem "Mosul", a także przez stronę internetową: www.pah.org.pl/wspieraj-nas.

Ofensywa irackich wojsk rządowych wspieranych przez siły koalicji z USA na czele i oddziały kurdyjskie trwa od 17 października. Posuwa się naprzód powoli, głównie ze względu na to, że w kontrolowanych przez islamistów częściach Mosulu przebywa wciąż ponad milion ludzi, ale także przez silny opór stawiany przez islamistów.