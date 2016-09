HFPC do szefa MSWiA w związku z niewpuszczaniem do Polski uchodźców

Foto: Fotorzepa/ Łukasz Solski

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest zaniepokojona niewpuszczaniem do Polski uchodźców; wystąpiła w tej sprawie do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Fundacja wzywa polskie władze do poszanowania prawa i domaga się wyjaśnienia działań Straży Granicznej.